بنما..تتويج المغرب بميدالية ذهبية في مسابقات أولمبياد “الروبوتيك”

2023-11-10 / 18:23
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هبة بريس -

حصل المغرب على الميدالية الذهبية في منافسات الأولمبياد العالمية للروبوتيك، التي جرت مؤخرا في بنما (من 7 إلى 9 نونبر).

وتمكن الفريق المغربي “NOVA EXPLORERS”،الذي يمثل مركز “Activelabs” بطنجة، من الظفر بهذه الميدالية بعد أن احتل المركز الثالث في صنف “مبتكرو المستقبل/ فئة الناشئين”، بفضل مشروعه “Skylinker”.

وتعد الأولمبياد العالمية للروبوتيك مسابقة عالمية تربوية تهدف، وفقا للمشرفين عليها، إلى النهوض بروح الابتكار وبمهارات الروبوتيك من خلال إعمال التفكير المنطقي في صفوف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و19 عاما.

ويعد مشروع “Skylinker” مبادرة مبتكرة تقوم على استخدام مُسَيّرة دون طيار توفر الوصول إلى الشبكة لمن يحتاجون إليها في مناطق الكوارث.

وحسب بلاغ لجمعية “LOOP للعلوم والتكنولوجيا”، التي تشرف على تنظيم الأولمبياد العالمية للروبوتيك بالمغرب، فإن فريق “نوفا إكسبلوررز”، الذي يضم كلا من نور الهدى (14 عاما)، ونهى (11 عاما)، ومريم (14 عاما) ومدربتهم مها، وبدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أبان عن “كفاءات استثنائية ومهارات الابتكار وروح الفريق طيلة منافسات المسابقة”.

وبفضل هذا الإنجاز، يضيف المصدر ذاته، تألق المغرب باعتباره البلد الإفريقي الوحيد على منصة التتويج، من بين أكثر من 70 دولة مشاركة.

وبهذه المناسبة، خصصت سفيرة المغرب لدى جمهورية بنما، السيدة بشرى بودشيش، استقبالا للوفد المغربي، حرصت خلاله على تهنئة أعضاء الفريق بهذا الإنجاز الهام والجهود الكبيرة التي يبذلونها لتمثيل المغرب خير تمثيل في المسابقات الدولية.

وتعد “LOOP للعلوم والتكنولوجيا” جمعية مغربية تأسست سنة 2018 بهدف تعزيز المهارات في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM)، لفائدة الأطفال والشباب المنحدرين من أوساط هشة.

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