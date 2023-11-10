ايطاليا..توقيف جزائري متطرف على علاقة بــ”داعش “

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الجزائري الذي تم توقيفه في مدينة ميلانو بشبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية يدعى ياسين شويعل وسيتم ترحيله إلى الجزائر في الأيام المقبلة.

وبحسب وثائق محكمة الاستئناف في ميلانو التي اعتمدت عليها وكالة أنباء “أنسا”، فقد ألقت الشرطة القبض على ياسين شويعل بعد العاشرة مساء يوم 29 غشت في محطة مترو كادورنا بميلانو، في إطار عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها الشرطة بمحطات السكك الحديدية.

لكن سلوك الرجل الذي أظهر، بحسبها، عدوانية في التعامل مع الشرطة، دفع للتحقيق في هويته ليتم الاكتشاف أنه مطلوب في بلده لصلاته المفترضة بتنظيم الدولة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

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