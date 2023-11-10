Police and members of the media stand outside the San Raffaele hospital, where Italian businessman and former prime minister Silvio Berlusconi has died, in Milan on June 12, 2023. Italy's former prime minister Silvio Berlusconi has died aged 86, his spokesman confirmed to AFP on June 12, 2023. The billionaire media mogul was admitted to a Milan hospital on June 9 for what aides said were pre-planned tests related to his leukemia. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

ايطاليا..توقيف جزائري متطرف على علاقة بــ”داعش “

2023-11-10 / 18:16
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الجزائري الذي تم توقيفه في مدينة ميلانو بشبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية يدعى ياسين شويعل وسيتم ترحيله إلى الجزائر في الأيام المقبلة.

وبحسب وثائق محكمة الاستئناف في ميلانو التي اعتمدت عليها وكالة أنباء “أنسا”، فقد ألقت الشرطة القبض على ياسين شويعل بعد العاشرة مساء يوم 29 غشت في محطة مترو كادورنا بميلانو، في إطار عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها الشرطة بمحطات السكك الحديدية.

لكن سلوك الرجل الذي أظهر، بحسبها، عدوانية في التعامل مع الشرطة، دفع للتحقيق في هويته ليتم الاكتشاف أنه مطلوب في بلده لصلاته المفترضة بتنظيم الدولة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

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