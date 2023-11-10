اسبانيا .. سانشيز يكمل عقد تحالفه باتفاق مع الحزب “الباسكي” و “التحالف الكناري”

2023-11-10 / 18:10
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هبة بريس - متابعة

حظي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس بدعم حزب الانفصالي الكاتالوني كارلس بيغديمونت الضروري في مقابل قانون عفو على أعضائه المتورطين في تنظيم استفتاء تقرير المصير سنة 2017 بالعفو العام.

وعقب أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحزب بيغديمونت معا من أجل كاتالونيا الاتفاق في وقت مبكر من صباح الخميس، حسبما أشار الطرفان في بيانين للصحافة، من دون تقديم تفاصيل عن مضمونه.

كما أكمل سانشيز عقد تحالفه باتفاق مع الحزب الحزب الوطني الباسكي و التحالف الكناري بحسب ما أعلنت عنه مصادر صحفية اسبانية اليوم الجمعة .

و يرأس سانشيز الحكومة الإسبانية منذ يونيو 2018، حيث اقترب من النجاح في تحديه للبقاء في السلطة بعدما توقعت استطلاعات الرأي بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 يوليوز.

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