القمة السعودية الإفريقية تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول

2023-11-10 / 17:45
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هبة بريس

تبنت القمة السعودية الإفريقية، التي انعقدت اليوم الجمعة بالرياض، خريطة طريق مشتركة، تجعل من مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي، أساسا لأي تعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

ونوه “إعلان الرياض” الذي توج أعمال القمة، بعضوية المملكة المغربية في مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي، التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الإعلان أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للدول وشعوبها.

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما ضم الوفد المغربي في هذا الاجتماع رفيع المستوى، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وضم الوفد المغربي كذلك مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية، ومحمد العروشي، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية، وحسن البوكيلي، مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، ومجموعة من الأطر الدبلوماسية بوزارة الخارجية وبعثتي المغرب بكل من القاهرة وأديس أبابا.

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