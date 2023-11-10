لقاءات وندوات وماستر كلاس بالمهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير

القسم الفني: هبة بريس

تتميز الدورة ال19 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة المنظمة بأكادير، من طرف جمعية المبادرة الثقافية، ما بين 13 و18 نونبر الجاري ببرمجة متنوعة وغنية، وذلك بالموازاة مع مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة.

وستقدم كل من المخرجة والمنتجة الفرنسية يامينة بنكيكي والمنتج والمخرج البلجيكي من أصول مغربية نبيل بن يدر ماستر كلاس لفائدة مهنيي السينما حول مسارهما في ميدان الفن السابع في كل من فرنسا وبلجيكا، كما سيبسط الفنان محمد مفتاح تجربته الطويلة وطنيا ودوليا في المجال السينمائي والتلفزي أمام الجمهور.

وتحت عنوان “إيقاع الصورة” يقدم المؤلف الموسيقي وعازف العود إدريس المالومي درسا في مجال الموسيقى التصويرية من خلال تجربته في الميدان والمرتبطة بإنتاجات سينمائية وطنية ودولية.

ومن جهتها المخرجة وكاتبة السيناريو غيثة القصار ستنشط ماستر كلاس حول موضوع “الذاكرة والإرث المشترك “.

وسيكون « اللاجئون والمنفيون في العالم » موضوع ندوة ينشطها كل من فدوى الرجواني باحثة في الهجرة والتغيرات المناخية، وفيروز فوزي أستاذة جامعية للسوسيولوجيا والهجرة، ومحمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وإثر هذه الندوة ستقوم فيروز فوزي بتوقيع كتابها الجديد « الهجرة العربية المتوسطية في كندا ».

وفي هذا السياق، سيكون لمهنيي وصناع الفن السابع موعد مع مائدة مستديرة حول موضوع « الإنتاج والإنتاج المشترك السينمائي..ما هي الرهانات من أجل مواكبة فعالة للقطاع؟ »، وسيجمع هذا اللقاء ثلة من المنتجين والمخرجين السينمائيين من المغرب وخارجه إضافة إلى مجموعة من المنتخبين.

أما بالنسبة للمحاضرات، فسيكون للجمهور لقاء مع محاضرة للباحث إدريس أجبالي تهم كتابة الباحث عن السياسي الفرنسي « إريك زمور »، أما الناقد والكاتب الصحافي حسن نرايس فسيحاضر في موضوع « السخرية والكوميديا في التعبيرات الفنية»، كما سيوقع كتابه الأخير « بقاو في ديوركم ».

أما موضوع « مشروع القانون الجديد حول الصناعة السينمائية » فسيكون المحور الأساسي لمحاضرة الوزير السابق والمنتج محمد بوطالب، في حين ستلقي الأستاذة الجامعية وعضو مؤسسة المتاحف سناء غواتي محاضرة حول « الروايات في الأعمال السينمائية ».

كما سيكون للجمهور مواعد مع عرض أفلام خارج المسابقة الرسمية، عبارة عن دورة لأفلام الممثل والمخرج محمد مفتاح، ودورة أخرى مخصصة لأفلام الممثل والمخرج إدريس الروخ،كما يقترح المهرجان فيلما للمكفوفين من تقديم الإذاعي محمدة عمورة ويتعلق الأمر بفيلم « جوق العميان » للمخرج محمد مفتكر.

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