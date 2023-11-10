5 معلومات عن محمد حموني نجم المنتخب المغربي للفتيان

5 معلومات عن محمد حموني نجم المنتخب المغربي للفتيان

2023-11-10 / 16:46
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تألق اللاعب محمد حموني بأداء مميز خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البنمي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم لأقل من 17 سنة المقامة حاليا بإندونيسيا.

المباراة التي فاز فيها أشبال الأطلس بهدفين دون رد، أبان خلالها محمد حموني عن أداء مميز، ما جعله يحظى بجائزة “رجل المباراة”.

وفيما يلي 5 معلومات عن اللاعب محمد حموني لتقريبكم منه:

1 – من مواليد 5 غشت 2006.

2 – يلعب حاليا مع نادي لوهافر الفرنسي، حيث يشارك مع فريق أقل من 19 سنة.

3 – يشغل مركز متوسط ميدان هجومي كما يلعب في الأجنحة.

4 – هو من أم فرنسية وأب من جزيرة غوادالوب الفرنسية.

5 – يعتبر من أبرز لاعبي منتخب الفتيان حيث ساهم بشكل كبير في بلوغ المونديال.

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