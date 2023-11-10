سفيان ديوب “يقتحم” قائمة أغلى لاعبي المنتخب المغربي

سفيان ديوب “يقتحم” قائمة أغلى لاعبي المنتخب المغربي

2023-11-10 / 16:01
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اقتحم اللاعب سفيان ديوب، مهاجم نيس الفرنسي والوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في منتخب أسود الأطلس.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فإن سفيان ديوب يحتل المركز التاسع ضمن قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في المنتخب الوطني المغربي، حيث تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وهي نفس قيمة حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي.

يشار إلى أن الناخب الوطني وليد الركراكي وجه الدعوة، لأول مرة، للاعب سفيان ديوب للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في مباراته القادمة ضد تنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم.

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