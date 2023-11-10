زوجة قا.تل حارس سوق بالبيضاء: “راجلي دافع على راسو وكنتمنى القاضي يشوف من حالو”

هبة بريس - البيضاء

دافعت زوجة المتهم بقتل حارس ليلي بسوق شعبي بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، عن زوجها.

وذكرت الزوجة في تصريح لـ”هبة بريس”، أن الهالك دخل في شجار مع زوجها الذي يعمل بائعا للسمك بالسوق، قبل أن يهاجمه بسلاح أبيض، ما دفع زوجها الى الدفاع عن نفسه وتوجيه ضربات متفاوتة الخطورة للحارس.

وأضافت الزوجة، وهي أم لثلاثة أطفال، أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعاني من عدة أمراض، معبرة عن متمنياتها بأن يحصل على حكم قضائي مخفف رأفة لحالة.

التصريح الكامل للزوجة في الفيديو التالي:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0