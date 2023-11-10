برنامج مباريات البطولة الاحترافية لهذا اليوم

برنامج مباريات البطولة الاحترافية لهذا اليوم

2023-11-10 / 16:03
0

تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية في قسم الوطني الأول للدوران ، بإجراء الدورة التاسعة، والتي تفرز مباريات قوية برهانات متباينة بين أندية الصدارة وأسفل الترتيب.

ويقص فريقا المغرب الفاسي واتحاد تواركة، شريط انطلاقة الدورة التاسعة، بمواجهة قوية يحتضنها الملعب الكبير لفاس، حيث يضع الفريقان نصب أعينهما اقتناص النقاط الثلاث، للاستمرار في مطاردة متزعم الترتيب الجيش الملكي بالنسبة لفريق المغرب الفاسي (المركز 4)، و للاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة بالنسبة لاتحاد تواركة (المركز 8).

ويستقبل المغرب التطواني، رابع سبورة الترتيب، فريق مولودية وجدة، المحتل للمركز الأخير، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برهانات متباينة للفريقين، مع رغبة قوية للفريق التطواني في الحفاظ على موقعه ضمن مقدمة الترتيب، وبحث دؤوب لفريق مولودية وجدة عن اقتناص فوزه الأول في البطولة الوطنية الاحترافية لهذا الموسم.

وفي ما يلي برنامج باقي مياريات الدورة التاسعة:

الجمعة 10 نونبر

المغرب الفاسي ………..اتحاد تواركة

(الساعة الرابعة بعد الزوال)

المغرب التطواني …… مولودية وجدة

(السادسة والربع مساء)

السبت 11 نونبر

الفتح الرياضي ……. نهضة بركان

(الرابعة بعد الزوال)

الشباب السالمي…. الرجاء الرياضي

(السادسة والربع مساء)

أولمبيك آسفي …… الجيش الملكي

(الثامنة والنصف)

الأحد 12 نونبر

شباب المحمدية …….نهضة الزمامرة

(السادسة والربع مساء)

حسنية أكادير……. اتحاد طنجة

(الثامنة والنصف)

مباراة الوداد الرياضي ويوسفية برشيد أجلت

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلياس أخوماش يتفاعل مع إستدعائه للمنتخب المغربي الأولمبي (صورة)

إلياس أخوماش يتفاعل مع إستدعائه للمنتخب المغربي الأولمبي (صورة)

2023-11-10 / 19:24
Photo of ياسين بونو يواصل تألقه مع الهلال في الدوري السعودي

ياسين بونو يواصل تألقه مع الهلال في الدوري السعودي

2023-11-10 / 19:13
Photo of سرقة منزل نجم المنتخب المغربي سابقا واحتجاز زوجته

سرقة منزل نجم المنتخب المغربي سابقا واحتجاز زوجته

2023-11-10 / 18:27
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي يسقط على أرضه أمام إتحاد تواركة

البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي يسقط على أرضه أمام إتحاد…

2023-11-10 / 18:15
Photo of 5 معلومات عن محمد حموني نجم المنتخب المغربي للفتيان

5 معلومات عن محمد حموني نجم المنتخب المغربي للفتيان

2023-11-10 / 16:46
Photo of سفيان ديوب “يقتحم” قائمة أغلى لاعبي المنتخب المغربي

سفيان ديوب “يقتحم” قائمة أغلى لاعبي المنتخب المغربي

2023-11-10 / 16:01
Photo of اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

2023-11-10 / 15:05
Photo of مفاجآت في لائحة المنتخب الأولمبي

مفاجآت في لائحة المنتخب الأولمبي

2023-11-10 / 14:37
Photo of رسميا.. إستدعاء إلياس أخوماش للمنتخب المغربي

رسميا.. إستدعاء إلياس أخوماش للمنتخب المغربي

2023-11-10 / 14:17
Photo of شيبا : حققنا فوزا مهما وعلينا التأقلم مع أجواء المنافسة

شيبا : حققنا فوزا مهما وعلينا التأقلم مع أجواء…

2023-11-10 / 12:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق