برنامج مباريات البطولة الاحترافية لهذا اليوم

تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية في قسم الوطني الأول للدوران ، بإجراء الدورة التاسعة، والتي تفرز مباريات قوية برهانات متباينة بين أندية الصدارة وأسفل الترتيب.

ويقص فريقا المغرب الفاسي واتحاد تواركة، شريط انطلاقة الدورة التاسعة، بمواجهة قوية يحتضنها الملعب الكبير لفاس، حيث يضع الفريقان نصب أعينهما اقتناص النقاط الثلاث، للاستمرار في مطاردة متزعم الترتيب الجيش الملكي بالنسبة لفريق المغرب الفاسي (المركز 4)، و للاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة بالنسبة لاتحاد تواركة (المركز 8).

ويستقبل المغرب التطواني، رابع سبورة الترتيب، فريق مولودية وجدة، المحتل للمركز الأخير، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برهانات متباينة للفريقين، مع رغبة قوية للفريق التطواني في الحفاظ على موقعه ضمن مقدمة الترتيب، وبحث دؤوب لفريق مولودية وجدة عن اقتناص فوزه الأول في البطولة الوطنية الاحترافية لهذا الموسم.

وفي ما يلي برنامج باقي مياريات الدورة التاسعة:

الجمعة 10 نونبر

المغرب الفاسي ………..اتحاد تواركة

(الساعة الرابعة بعد الزوال)

المغرب التطواني …… مولودية وجدة

(السادسة والربع مساء)

السبت 11 نونبر

الفتح الرياضي ……. نهضة بركان

(الرابعة بعد الزوال)

الشباب السالمي…. الرجاء الرياضي

(السادسة والربع مساء)

أولمبيك آسفي …… الجيش الملكي

(الثامنة والنصف)

الأحد 12 نونبر

شباب المحمدية …….نهضة الزمامرة

(السادسة والربع مساء)

حسنية أكادير……. اتحاد طنجة

(الثامنة والنصف)

مباراة الوداد الرياضي ويوسفية برشيد أجلت

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