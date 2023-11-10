بمشاركة المغرب.. بدء أعمال القمة الاقتصادية السعودية الإفريقية بالرياض

2023-11-10 / 15:00
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هبة بريس

بدأت، اليوم الجمعة بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة الاقتصادية السعودية الافريقية بحضور ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وقادة ورؤساء وفود عدد من الدول الإفريقية.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

كما يضم الوفد المغربي في هذا الاجتماع رفيع المستوى، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويضم الوفد المغربي كذلك في أعمال هذه القمة السادة مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية، ومحمد العروشي، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية، وحسن البوكيلي، مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، ومجموعة من الأطر الدبلوماسية بوزارة الخارجية وبعثتي المغرب بكل من القاهرة وأديس أبابا.

وتسعى القمة للتأسيس لتعاون استراتيجي بين الجانبين السعودي والافريقي في المجال الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار لبلدان القارة.

كما تهدف القمة إلى تحديد مجالات التعاون وبناء رؤية مشتركة وتحديد المشاريع والأطر التي تسهم في تنمية العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.

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