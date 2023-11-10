اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

2023-11-10 / 15:05
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اختارت اللجنة التقنية للاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي المغربي محمد الحموني، احسن لاعب بعد المستوى الفني الجيد الذي ظهر به في المباراة التي جمعت يومه الجمعة 10 نونبر 2023 بين المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة ونظيره البانامي لحساب اليوم الأول عن المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم التي تجرى اطوارها بإندونيسيا.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد فاز في لقاء اليوم أمام باناما بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، في الجولة الثانية، نظيره من الإكوادوري، الإثنين 13 نونبر 2023، على أن يواجه، في الجولة الثالثة نظيره الإندونيسي مستضيف البطولة، الخميس 16 نونبر 2023.

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