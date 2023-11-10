مسرحية “حفيظ مبروك” تحط الرحال بجهة سوس ماسة

القسم الفني: هبة بريس

بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ، وبشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس، وبتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – بجهة سوس ماسة، تقوم فرقة مسرح الحال بجولة وطنية جديدة، لتجديد اللقاء بجمهورها الكبير بعدد من مدن الجهة، بمسرحيتها “حفيد مبروك” لمؤلفها الفقيد الفنان الكبير “عزيز موهوب”، وإخراج الفنان “عبد الكبير الركاكنة”.

ويقوم بتشخيص هذه المسرحية، في إطار جولتها الوطنية، بعد جولة وطنية ناحجة بعدد من مدن المملكة، كل من الفنانين كنزة فريد، بوشعيب العمراني، خالد المغاري، هند ظافر، مريم الركاكنة، نوفل حمامي، خالد الركاكنة، والفنان عبد الكبير الركاكنة.

وستنطلق الجولة اليوم الجمعة 10 نونبر 2023 بالمركب الثقافي محمد بوجناح، بالدشيرة الجهادية ابتداء من الساعة السابعة مساء، وبعدها يوم غد السبت 11 نونبر 2023 بالمركب الثقافي الحاج الحبيب ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وسيكون للجمهور يوم الأحد 12 نونبر 2023، موعد مع المسرحية بالمركز الثقافي محمد خير الدين بمدينة أكادير في نفس التوقيت، ثم يوم الاثنين 13 نونبر 2023 بالمركب الثقافي بمدينة اولاد تايمة ابتداء أيضا من السابعة مساء.

أما يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، فستعرض المسرحية، بالمركز الثقافي مولاي الحسن بمدينة تارودانت ابتداء من الساعة السابعة مساء، ثم يوم الاربعاء 15 نونبر 2023 بالمركز الثقافي محمد خير الدين بمدينة تيزنيت ابتداء من الساعة السابعة مساء أيضا.

وتتناول مسرحية “حفيد مبروك” مسار شخصية بورجوازية “علي بوشفرة” الذي يريد أن يشتري كل شيء بالمال، فأصبح يخطط لمسار حياة ابنه سعيد لكي يصبح دكتورا رغما عنه، وينفذ جميع مخططاته شقيق زوجته “الطاهر” (النسيب).

“سعيد” الابن الوحيد، فشل في الدراسة ويقضي الليل في الكباريهات ورغم ذلك يحمل لقب “دكتور” الذي أهداه له “العربي” الفقير والمتعلم الذي درس واجتاز جميع الامتحانات بالنيابة عن “سعيد” في بلاد الغربة “فرنسا”،بأموال “علي بوشفرة”، الذي همه الوحيد هو لقب “د سعيد”.

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