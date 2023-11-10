مفاجآت في لائحة المنتخب الأولمبي

وجه عصام الشرعي، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية بمدينة مورسيا باسبانيا، أمام منتخبي الدنمارك يوم 16 نونبر 2023 والولايات المتحدة الأمريكية في 21 نونبر 2023.

وعرفت اللائحة المستدعاة وجود أسماء جديدة وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم توجيه الدعوة إليهم:

إلياس ماغو – رشيد غانمي – علاء بلعروش – حسبي وليد – ماتياس تورين – زكرياء الوحيدي – أمين الطيبي – شادي رياض – أيمن الوافي – محمد جواب – المهدي بوكامير – أيوب العمراوي – زكرياء لبيب – أيمن موفق – بنجامين بوشواري – بلال ندير – نيل العيناوي – يونس طه – ياسين كشطة – إلياس أخوماش – سليم الجبوري – صلاح ابراهيم – إلياس حسني – يانيس بكراوي – أمين الوزاني – توفيق بنطيب.

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