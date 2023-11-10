رسميا.. إستدعاء إلياس أخوماش للمنتخب المغربي

وجه الناخب الوطني عصام الشرعي، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الدعوة للاعب إلياس أخوماش، مهاجم فياريال الإسباني للمشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره القادم.

وتواجد إلياس أخوماش، خريج اكاديمية نادي برشلونة في القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني عصام الشرعي، والتي ستواجه الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية في مباراتين وديتين شهر نونبر الجاري.

ومعلوم أن إلياس أخوماش تدرج ضمن الفئات السنية للمنتخب الإسباني، وقد لعب للفريق الأول لنادي برشلونة، قبل أن ينضم الصيف الماضي لنادي فياريال الإسباني في صفقة انتقال حر.

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