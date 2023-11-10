نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام
دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تعليق كافة الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات.
قرار المكتب النقابي هذا يأتي حسب نص بلاغ له ” تتوفر هبة بريس” على نسخة منه، ( يأتي) من باب المسؤولية، لإعطاء الفرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها.
وأضاف البلاغ، أنه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص، ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.
واعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.
وأضاف البلاغ أنه وفي ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة، فقد قررت النقابة المذكورة تعليق كافة الأشكال النضالية.
45 تعليقات
موخاريق يطلب من الاساتذة الرجوع إلى القسم ….خدامين عندك ..كن مناضوش ادافعو على روسهم انت كنت ضارب الطم
لم يكن مقبولا، عندما كانت النقابات تقوم بأدوارها الحقيقية، أن تسمى أية نقابة باسم زعيمها رغم أن الزعماء النقابيين لا يتحركون من كراسي الزعامة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن اليوم ، وبعدما أصبح النضال النقابي مرتبطا بـ”الدعم” المالي الذي تقدمه الحكومة، فإن نقابة مصطفى وعبدالقادر وجلول …الخ، هي أصدق تسمية لها، والدليل أنه في اليوم الأول الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفعها لقيمة الـ”دعم” للنقابات، تعاقبت دعوات نقابات مصطفى وعبدالقادر وفاطمة…الخ رجال التعليم إلى التخلي عما دعتهم إليه يومان قبل ذلك. ربما هذا هو ما سيجعل التنسيقيات هي الأكثر تمثيلية وهي الممثل الشرعي والوحيد للشيغلة في جميع القطاعات، كما سيصبح معنى “الأكثر تمثيلية” مرتبطا بخشبة المسرح أكثر من غيرها…وبيننا الأيام.
إلغاء نظام المآسي ، ثم العودة إلى الاقسام، و الحوار بعد ذالك ..
لا ثقة في بعض النقابيين الذين جعلوا النقابة للاغتناء و المكاسب الخاصة
موخاريق يتحدث باسم المصلحة الخاصة ولايمثل بأي حال من الأحوال مصالح الاساتذة،وقد انكشف الغطاء على من يسمون أنفسهم الأكثر تمثيلية،وهي فعلا تمثيلية تهريجية ساهمت في تمرير الكثير من القرارات المجحفة في حق موظفي التعليم والقطاع العمالي،فلاحق له في تكسير الاحتجاج المشروع،وعلى المنخرطين في نقابته الشرفاء أن يتصدوا لهذه المؤامرة بالمواجهة أو الانسحاب
نقابة موخاريق النقابة ديال ماماه
النقابة ملك المستخدمين و هادوك الزعماء راهم غير ادوات التحكم في الاحتقان الاجتماعي
الكاتب عليه اختيار العناوين و الصيغة