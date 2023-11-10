نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام

2023-11-10 / 13:06
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هبة بريس_ الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تعليق كافة الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات.

قرار المكتب النقابي هذا يأتي حسب نص بلاغ له ” تتوفر هبة بريس” على نسخة منه، ( يأتي) من باب المسؤولية، لإعطاء الفرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها.

وأضاف البلاغ، أنه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص، ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.

واعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.

وأضاف البلاغ أنه وفي ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة، فقد قررت النقابة المذكورة تعليق كافة الأشكال النضالية.

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‫30 تعليقات

  1. التعليم لم يكن يوما سوق في العالم. إسقاط النظام الأساسي. وإصلاح المدرسة العمومية من مرافق صحية ورياضية ومستلزمات الأساتذة من حواسب والدراسة أما الصباح أو المساء للتصاميم الابتدائي مع انشطة تقافية ورياضية. خلاصة الكلام لا نريد مول الشكارة.

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  2. المفروض ان تكون أجرة المعلم اعلى من أجرة الوزير نفسه من يقطع الوديان والسهول والجبال لتدريس الاجيال الوزير ام المعلم من يشتغل في ظروف صعبة الوزير ام المعلم من الأولى بالاهتمام من يشتغل بمكتب مكيف واثير ام بمن يشتغل بالميدان لماذا المغرب البلد الوحيد الذي يهتم بالكبار ويسن قوانين على مقاسهم في الوقت الذي يصر على اذلال الصغار

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  4. كنت أتمنى أن يكون التعامل مع النظام الأساسي بالتدرج بمعنى ان يحمل الأستاد شارة الإضراب وهو يمارس عمله ثم بعد ذلك تكون الإحتجاجات خارج الزمن المدرسي أمام النيابات التعليمية والأكادميات وهو ما سيمكن الأساتدة من كسب تعاطف الأباء نظرا لحرص الأساتدة على عدم ضياع أبنائهم ،هدا مجرد تصور

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  5. واش هذا نقابي و لا شنو ، واش هذا تتمثل الناس دوي العلم و البحث ، عيب و عار لا تسمعوا لهذا

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  6. هدا ما وقع لنا بالبريد
    لقد اجمعت النقابات التلات لقد كان نصرا كبيرا وقد ارغمنا الادارة للاستجابة لكل مطالبنا . عليكم ايها القواعد العودة الى العمل
    بعدما اغلقت المؤسسات البريدية كل ابوبها طيلة عشرة ايام.
    بعدما دلك لم يكن الى يومنا هدا فلا وحدة ولا نقابة .
    انعدام التقى….

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  7. سحب النظام الاساسي، الرجوع الى الاقسام، انطلاق عملية التفاوض على إلا تدوم أكثر من نصف سنة…

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  8. كلُّكم و وجميعكم لا يهمكم مصلحة التلميذ باعتبار أن ما تقومون به لا بصبُّ إلا في مصلحة لوبي التعليم الخصوصي حيث أن أغلب الأسر تعمل على تنقيب أبناءها إلى الخصوصي خوفاً على أبناءهم من الضياع نصرا لكون المسؤول لم يُعِر أي اهتمام لحركتكم “النضالية”…و إلاّ لماذا مستمرون
    في الإشتغال و إعطاء الدروس اذى المؤسسات الخصوصية عِلما أنها مؤسسات تعتمد على النظام المقاولاتي..إنكم تساهمون في تضييع اازمن المدرسي للتلميذ ((لْقَيْتُوه حَيْطْ قْصيرْ))…أعتقد أنها نذالة من جانبك…قاطعوا إعطاء الدروس الخصوصية و اجتمعوا عن الإستمرار داخل المؤسسات الخصوصية.. حتى يضطر اللوبي الخصوصي
    للتدخل كطرفٍ مؤثر و إلاّ فإنكم يساهمون في الضياع و التدهور….

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