نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام

2023-11-10 / 13:06
15
هبة بريس_ الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تعليق كافة الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات.

قرار المكتب النقابي هذا يأتي حسب نص بلاغ له ” تتوفر هبة بريس” على نسخة منه، ( يأتي) من باب المسؤولية، لإعطاء الفرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها.

وأضاف البلاغ، أنه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص، ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.

واعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.

وأضاف البلاغ أنه وفي ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة، فقد قررت النقابة المذكورة تعليق كافة الأشكال النضالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية…

2023-11-10 / 15:32
Photo of مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

2023-11-10 / 15:29
Photo of اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق…

2023-11-10 / 13:57
Photo of إضرابات الأساتذة تدفع الأباء لتسجيل أبنائهم في “السوايع” رغم التكاليف المرتفعة

إضرابات الأساتذة تدفع الأباء لتسجيل أبنائهم في “السوايع” رغم…

2023-11-10 / 12:42
Photo of الأطر الصحية وطلبة الطب بمستشفى وجدة ينددون بإستهداف مستشفيات غزة

الأطر الصحية وطلبة الطب بمستشفى وجدة ينددون بإستهداف مستشفيات…

2023-11-10 / 11:59
Photo of مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى التلاميذ

مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى…

2023-11-10 / 10:32
Photo of قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

2023-11-10 / 09:49
Photo of محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ” المعاقة”

محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات…

2023-11-10 / 09:24
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-11-10 / 09:07
Photo of بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

2023-11-09 / 23:50

‫15 تعليقات

  1. اعتقد ان حسن النية كان يقتضي سحب المرسوم وبعدها دعوة الاساتدة للالتحاق تم التفاوض ام غير دلك فهو يكرس انحطاط العمل النقابي او غياب حس التفكير الواقعي لتدارك ما ضاع

    رد

  4. على الوزير الجلوس الى التنسيقيات للحوار والنقاش وسحب هذا النظام الاساسي الظالم اما النقابات فهي باعت نساء ورجال التعليم بثمن بخس مصالح معدودات .

    1
    رد

  7. هل أمثال هذا الباطرون سيدافع عن حقوق الشغيلة…ديناصور من الديناصورات الجاثمة على صدور المناضلين..الله يبليك بحب الشعب حتى تلبس الدربالة

    رد

  9. انا كمنخرط سابق اقول لك الله يلعن اللي مايحشم هذه معركتنا من اجل افتكاك مطاابنا المشروعة اما انتم كفاكم اموالا وامتيازات هل هذه هي النقابات قبحكم الله نقابات الذل والهوان انا كنت فنقابة الاستعلال و umt والعداوة ولكن دابا التنسيقية لا سمح الله نهبتم جيوب الموظفين الله ياخذ الحق فيكم كلكم ونحن مع ابناء الشعب نعمل ليلا ونهارا لانهم ابناؤنا ونحن نريد حقوقنا لا اقل

    رد

  10. كنقولو لهاد المخربيق قول لسيدك لطلب منك هاد شي بكل بساطة الا كانت حسن النية يسحب النظام الاساسي بسيط هاد الطلب مكيطلبش ش حاجة هادي هي حسن النية الا كانت عند الوزارة النية في الإصلاح الناس غيرجعو الاقسام ديالهم وينتاظروا بقية الإصلاحات

    رد

  11. لماذا لم تسحب الوزارة القانون الاساسي الذي كان سببا مباشرا في هذا الاحتقان؟ وبكم او بدونكم كنقابات سيعود المحتجون الى الفصول الدراسية ، وانذاك يمكن ان نتحدث عن حسن النوايا !….

    رد

  12. اولا سي مخارق كان خاصو يمشي مني دار 60 عام ما فهمتش كيفاش واحد ما خدامش و متقاعد و فنفس الوقت يدافع على واحد خدام.
    تانيا يعطينا اسماء رجال التعليم المنضويين في هاد النقابة حيت كلشي سحب راسو من النقابات.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق