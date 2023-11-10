نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام
دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تعليق كافة الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات.
قرار المكتب النقابي هذا يأتي حسب نص بلاغ له ” تتوفر هبة بريس” على نسخة منه، ( يأتي) من باب المسؤولية، لإعطاء الفرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها.
وأضاف البلاغ، أنه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص، ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.
واعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.
وأضاف البلاغ أنه وفي ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة، فقد قررت النقابة المذكورة تعليق كافة الأشكال النضالية.
15 تعليقات
اعتقد ان حسن النية كان يقتضي سحب المرسوم وبعدها دعوة الاساتدة للالتحاق تم التفاوض ام غير دلك فهو يكرس انحطاط العمل النقابي او غياب حس التفكير الواقعي لتدارك ما ضاع
موخاريق يمشي يديها في الجهة الداراه
النقابات والأحزاب عملة واحدة .
على الوزير الجلوس الى التنسيقيات للحوار والنقاش وسحب هذا النظام الاساسي الظالم اما النقابات فهي باعت نساء ورجال التعليم بثمن بخس مصالح معدودات .
نعل الشيطان زالله و سير بحالك
لا يهمك لا مصلحة تلميذ ولا مصلحة استاذ…تفاوض على شكارتك
هل أمثال هذا الباطرون سيدافع عن حقوق الشغيلة…ديناصور من الديناصورات الجاثمة على صدور المناضلين..الله يبليك بحب الشعب حتى تلبس الدربالة
باع الحولي ههههههههه
انا كمنخرط سابق اقول لك الله يلعن اللي مايحشم هذه معركتنا من اجل افتكاك مطاابنا المشروعة اما انتم كفاكم اموالا وامتيازات هل هذه هي النقابات قبحكم الله نقابات الذل والهوان انا كنت فنقابة الاستعلال و umt والعداوة ولكن دابا التنسيقية لا سمح الله نهبتم جيوب الموظفين الله ياخذ الحق فيكم كلكم ونحن مع ابناء الشعب نعمل ليلا ونهارا لانهم ابناؤنا ونحن نريد حقوقنا لا اقل
كنقولو لهاد المخربيق قول لسيدك لطلب منك هاد شي بكل بساطة الا كانت حسن النية يسحب النظام الاساسي بسيط هاد الطلب مكيطلبش ش حاجة هادي هي حسن النية الا كانت عند الوزارة النية في الإصلاح الناس غيرجعو الاقسام ديالهم وينتاظروا بقية الإصلاحات
لماذا لم تسحب الوزارة القانون الاساسي الذي كان سببا مباشرا في هذا الاحتقان؟ وبكم او بدونكم كنقابات سيعود المحتجون الى الفصول الدراسية ، وانذاك يمكن ان نتحدث عن حسن النوايا !….
اولا سي مخارق كان خاصو يمشي مني دار 60 عام ما فهمتش كيفاش واحد ما خدامش و متقاعد و فنفس الوقت يدافع على واحد خدام.
تانيا يعطينا اسماء رجال التعليم المنضويين في هاد النقابة حيت كلشي سحب راسو من النقابات.
النقابات الخائن لا محل له من الإعراب.
مخاريق dégaje
النقابات الخائنة لا محل لها من الإعراب.
مخاريق dégaje.
الاستجابة للمطالب أولا.