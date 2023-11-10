شيبا : حققنا فوزا مهما وعلينا التأقلم مع أجواء المنافسة

شيبا : حققنا فوزا مهما وعلينا التأقلم مع أجواء المنافسة

2023-11-10 / 12:55
0

قال سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة, إن لاعبيه تفوقوا فنيا على منتخب بنما، لكنهم، في المقابل، عانوا الإرهاق بسبب الأجواء المناخية الصعبة في مدينة سورابايا الإندونيسية.

وتحدث سعيد شيبا، عن ظروف فوز الفتيان على بنما، بهدفين لصفر، في مباراة جمعت المنتخبين، الجمعة 10 نونبر 2023، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، المقامة في دولة إندونيسيا في الفترة الممتدة ما بين 10 نونبر و2 دجنبر 2023.

وأضاف شيبا : “المباراة كما توقعنا كانت صعبة في أجواء مناخية صعبة، من الناحية الفنية تحكمنا في أول 20 دقيقة، وسنحت لنا فرص كثيرة، لكن للأسف لم نتمكن من إحرازها، بعد ذلك أصبحت المباراة صعبة على اللاعبين شيئا ما، إذ أن الفريق الخصم ظهر أنه متأقلم أكثر مع هذه الأجواء”.

تابع شيبا: “حاولنا البقاء منظمين إلى أبعد حد، وحاولنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، كانت لدينا فرصة إنهاء المباراة مبكرا، لكن الهدف كان هو الظفر بـ3 نقاط، التي ستكون مهمة بالنسبة لنا”.

ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثانية، نظيره من الإكوادور، الاثنين 13 نونبر 2023، على أن يواجه، في الجولة الثالثة نظيره الإندونيسي مستضيف البطولة، الخميس 16 نونبر 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

اختيار محمد حموني رجل مباراة المغرب وبنما

2023-11-10 / 15:05
Photo of مفاجآت في لائحة المنتخب الأولمبي

مفاجآت في لائحة المنتخب الأولمبي

2023-11-10 / 14:37
Photo of رسميا.. إستدعاء إلياس أخوماش للمنتخب المغربي

رسميا.. إستدعاء إلياس أخوماش للمنتخب المغربي

2023-11-10 / 14:17
Photo of الفيفا يعلن إلغاء مباراة المنتخب المغربي وإريتريا

الفيفا يعلن إلغاء مباراة المنتخب المغربي وإريتريا

2023-11-10 / 12:35
Photo of منتخب الناشئين يستهل مبارياته في “المونديال” بالفوز على بنما

منتخب الناشئين يستهل مبارياته في “المونديال” بالفوز على بنما

2023-11-10 / 12:22
Photo of رمزي: “واعون بالمسؤولية ونتطلع لإهداء اللقب للملك والشعب المغربي”

رمزي: “واعون بالمسؤولية ونتطلع لإهداء اللقب للملك والشعب المغربي”

2023-11-10 / 11:00
Photo of الوداد الرياضي متخوف من سوابق الحكم ندالا قبل مواجهته لصان داونز

الوداد الرياضي متخوف من سوابق الحكم ندالا قبل مواجهته…

2023-11-10 / 10:23
Photo of لاعب مغربي وآخر جزائري يرفضان الوقوف دقيقة صمت أمام فريق إسرائيلي

لاعب مغربي وآخر جزائري يرفضان الوقوف دقيقة صمت أمام…

2023-11-09 / 21:41
Photo of مونديال الفتيان..مباراة المنتخب المغربي ضد بنما والقنوات الناقلة

مونديال الفتيان..مباراة المنتخب المغربي ضد بنما والقنوات الناقلة

2023-11-09 / 21:29
Photo of إبراهيم صلاح يقود رين للفوز في الدوري الأوروبي

إبراهيم صلاح يقود رين للفوز في الدوري الأوروبي

2023-11-09 / 20:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق