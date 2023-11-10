شيبا : حققنا فوزا مهما وعلينا التأقلم مع أجواء المنافسة

قال سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة, إن لاعبيه تفوقوا فنيا على منتخب بنما، لكنهم، في المقابل، عانوا الإرهاق بسبب الأجواء المناخية الصعبة في مدينة سورابايا الإندونيسية.

وتحدث سعيد شيبا، عن ظروف فوز الفتيان على بنما، بهدفين لصفر، في مباراة جمعت المنتخبين، الجمعة 10 نونبر 2023، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، المقامة في دولة إندونيسيا في الفترة الممتدة ما بين 10 نونبر و2 دجنبر 2023.

وأضاف شيبا : “المباراة كما توقعنا كانت صعبة في أجواء مناخية صعبة، من الناحية الفنية تحكمنا في أول 20 دقيقة، وسنحت لنا فرص كثيرة، لكن للأسف لم نتمكن من إحرازها، بعد ذلك أصبحت المباراة صعبة على اللاعبين شيئا ما، إذ أن الفريق الخصم ظهر أنه متأقلم أكثر مع هذه الأجواء”.

تابع شيبا: “حاولنا البقاء منظمين إلى أبعد حد، وحاولنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، كانت لدينا فرصة إنهاء المباراة مبكرا، لكن الهدف كان هو الظفر بـ3 نقاط، التي ستكون مهمة بالنسبة لنا”.

ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثانية، نظيره من الإكوادور، الاثنين 13 نونبر 2023، على أن يواجه، في الجولة الثالثة نظيره الإندونيسي مستضيف البطولة، الخميس 16 نونبر 2023.

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