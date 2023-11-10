الفيفا يعلن إلغاء مباراة المنتخب المغربي وإريتريا

الفيفا يعلن إلغاء مباراة المنتخب المغربي وإريتريا

2023-11-10 / 12:35
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن إلغاء مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإرتيري، والتي كانت مبرمجة يوم الخميس 16 نونبر 2023، بملعب ادرار بمدينة أكادير الكبير، برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “مونديال 2026”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم, عبر موقعه الرسمي، أن هذه المباراة ألغيت، دون أن يكشف عن الأسباب.

وكان وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي، قال، في ندوة صحفية، الخميس 9 نونبر 2023، إنه لا يعلم مصير هذه المباراة، وأنه ينتظر القرار النهائي، مشيرا إلى أنه من المستبعد برمجة مباراة ودية للنخبة الوطنية في هذه الظرفية لتعويض مباراة إرتيريا.

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