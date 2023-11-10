اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أمر الوكيل العام بإستئنافية أكادير ،بإيداع شخص أربعيني السجن المدني بأيت ملول في انتظار إحالته على قاضي التحقيق قصد مباشرة إجراءات الاستنطاق التفصيلي معه في قضية إتهامه بمحاولة تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج” .

وكانت مصالح الدرك بسرية تيزنيت، قد أوقفت المتهم الذي يتحدر من تاسريرت بضواحي تافراوت، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تسميم امرأة والسرقة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وجاء توقيف المتهم بناءا على شكاية تقدمت بها امرأة تتهمه فيها بمحاولة تسميمها عبر دس زجاج مطحون في مسحوق الزعتر، وبعد تحريات تمكنت مصالح الدرك من حجز بندقية الصيد بحوزة الموقوف متحصل عليها من سرقة .

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