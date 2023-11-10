المنتخب المغربي للناشئين يستهل مبارياته في “المونديال” بالفوز على بنما

منتخب الناشئين يستهل مبارياته في “المونديال” بالفوز على بنما

2023-11-10 / 12:22
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استهل المنتخب الوطني المغربي للناشئين مشاركته في كأس العالم بالفوز على بناما بهدفين دون رد , في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب غلورا بونغ تومو، في سورابايا الأندونيسية، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم لأقل من 17 سنة.

وأنهى المنتخب المغربي، الشوط الأول متقدما على منتخب بنما بهدف دون مقابل, جاء عن طريق اللاعب سيف الدين شلاغمو في الدقيقة الـ 16, قبل أن يعزز الأشبال النتيجة بهدف ثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق أيمن العنير.

وسيواجه الفريق الوطني، الذي يتواجد في المجموعة الأولى، منتخب الإكوادور في المباراة الثانية يوم 13 نونبر الجاري، قبل أن يلعب ضد منتخب البلد المضيف إندونيسيا يوم 16 من الشهر ذاته.

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