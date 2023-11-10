بطله أمين الناجي.. عمل سينمائي يرصد معاناة المختطفين المغاربة في سجون البوليساريو

نجلاء مزيان - هبة بريس

انتهى مؤخرا المخرج المغربي علي الطاهري من تصوير فيلمه السينمائي، الذي يتناول قضيتنا الوطنية “الصحراء المغربية”، والذي تم تصويره بإقليم زاكورة، بالضبط بصحراء محاميد الغزلان وهي مدينة سياحية صغيرة جنوب المغرب.

وتدور أحداث الفيلم السينمائي حول تجاوزات “مرتزقة البوليساريو” و كذا معاناة المختطفين المغاربة في سجون مخيمات “الجبهة الوهمية”.

وشارك في العمل كل من أمين الناجي، بشير وكين، بنعيسى الجيراري، عمر عزوزي، طارق الخالدي، فضلا عن مشاركة العديد من الفنانين البارزين من الصحراء المغربية.

وجدير بالذكر أن الفيلم المغربي هو من إخراج علي الطاهري،

وسيناريو محمد ضهرا، فيما عاد الانتاج لشركة Nice Prod.

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