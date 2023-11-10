للجمعة الـ5.. القوات الإسرائيلية تقيد وصول المصلين للمسجد الأقصى

2023-11-10 / 11:51
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي، بسبب القيود الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا أداء الصلاة في حي واد الجوز بالقدس، بعد منعهم بالقوة من الوصول للمسجد الأقصى.

وقام الفلسطينيون بأداء صلاة الجمعة على دوار الشهداء وسط نابلس استعدادا للانطلاق في مسيرات داعمة لغزة.

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