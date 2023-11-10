رمزي: “واعون بالمسؤولية ونتطلع لإهداء اللقب للملك والشعب المغربي”

رمزي: “واعون بالمسؤولية ونتطلع لإهداء اللقب للملك والشعب المغربي”

2023-11-10 / 11:00
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قال مدرب الوداد الرياضي عادل رمزي، أن جميع لاعبي الفريق واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي، مشيرا إلى أن يسعى للفوز بهذا اللقب وإهدائه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي والجمهور الودادي.

كما تحدث عادل رمزي عن ظروف وصول فريق الوداد الرياضي إلى مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، حيث قال إنها مرت في ظروف جيدة خصوصا وأن رئيس الفريق وفر طائرة خاصة لتدويب المتاعب وتقريب المسافات.

وكان ممثل المغرب الوداد الرياضي قد فاز ذهاب بهدفين لهدف واحد، غير أنه سيلعب مباراة الإياب بغيابات هامة، على رأسها العميد يحيى جبران، ومنتصر لحتيمي مسجل الهدف الأول في مباراة الذهاب.

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