فرنسا تعتقل مؤثرة سخرت من مقت.ل طفل إسرائيلي

2023-11-10 / 10:58
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو سخرت فيه مما ورد عن مقتل طفل إسرائيلي على يد مهاجمين من حركة حماس، وفق ما أفاد مدعون عامون لوكالة فرانس برس.

ويتضمن مقطع الفيديو تعليقا للمؤثرة التي عرّفتها وسائل إعلام بأنها عارضة الأزياء وردة أنور، على تقرير لمسعف إسرائيلي من أوائل المستجيبين خلال هجوم 7 أكتوبر، حيث قال إن مهاجمي حماس أحرقوا طفلا وهو حي في فرن.

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا التقرير.

وقالت وردة أنور في الفيديو “أتساءل إن كانوا قد أضافوا الملح والفلفل أولا، هل أضافوا الزعتر؟”، وتتابع “ما هو الطبق الجانبي الذي قدموه؟”

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