الوداد الرياضي متخوف من سوابق الحكم ندالا قبل مواجهته لصان داونز

الوداد الرياضي متخوف من سوابق الحكم ندالا قبل مواجهته لصان داونز

2023-11-10 / 10:23
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عين الكاف الكونغولي“ جون جاك ندالا ”لإدارة إياب نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، بين الوداد الرياضي وصان داونز الجنوب أفريقي .

واثار تعيين الحكم المذكور مخاوف المكتب المسير للوداد وجماهيره، خصوصا وأنه سبق وحرم الوداد من ثلاث ضربات جزاء ضد نادي“ كايزر شيفس ”الجنوب أفريقي في نصف نهائي أبطال أفريقيا، الشيء الذي دفع الوداد حينها لتقديم شكاية في الموضوع.

وسبق للحكم الكونغولي أن قاد كذلك مباراة الوداد ضد الفريق النيجيري“ لوبي ستارز”، عام 2019.

وستكون جميع الأنظار موجهة على الطاقم التحكيمي الذي سيقود إياب نهائي الدوري الأفريقي بين الوداد وصان داونز الجنوب أفريقي ، بعد غد الأحد ببريتوريا، حيث من المنتظر ان يحضر المباراة كل من رئيس الفيفا ورئيس الكاف اضافة لرئيسي الوداد وصان داونز وشخصيات رياضية اخرى.

وكان ممثل المغرب الوداد الرياضي قد فاز ذهابا بهدفين لهدف واحد، غير أنه سيلعب مباراة الإياب بغيابات هامة، على رأسها العميد يحيى جبران، ومنتصر لحتيمي مسجل الهدف الأول في مباراة الذهاب.

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