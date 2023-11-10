الوالي الجديد للدار البيضاء “شعل العافية” في المسؤولين وسط استنفار كبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات، شرع محمد امهيدية في القيام بعدد من الجولات التفقدية بمختلف مقاطعات و أقاليم الجهة، و خاصة بالمناطق السوداء للوقوف عن كثب على كل صغيرة و كبيرة.
كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.
الوالي امهيدية المعروف بصرامته و التزامه و حرصه على تتبع كل الملفات في المناطق التي أشرف عليها، “شعل العافية” في المسؤولين كما عقب أحد المقربين، حيث طالب الجميع بالعمل ليلا نهارا لجعل الدار البيضاء في مكانة تليق بها.
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86 تعليقات
اعانكم الله وسدد خطاكم الله يوفقكم ويحفظك من كل سوء وشر يارب أمين
الله المستعان وبالاخص في ميدان التصوير في كل محاور الدار البيضاء الكبرى
كل المدن تنموا وتتطور او في طريق التنمية والتطور إلا إلا إلا فاس مدينة العلم والعلماء ياحسرة
أقسم بالله أنها رقم واحد في انتشار الأزبال الشارع الوحيد الذي يولى له اهتمام هو ممر السيد الوالي الذي أصبحت مدينته مثل التقدم في النفايات ومقاهي الشيشة خاصة حي الأمل بالنرجس
فإلى متى هذا الإهمال وعدم المبالاة وانتظار نهاية الشهر فقط.
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أنتم مثل المسؤولين تنشرون ما يليق لكم فقط
وقول الحقيقة وتنوير الرأي العام لا يهمكم في شيء
داءيما الانسان يدخل سخون وفي اخير يبرد وترجع حليمة لعادتها لقديمة
كوجدي احيي السيد الوالي تمهيدية قبل كل شيء هو انسان ذو قيمة و تواصل و يحب المشاريع الصغيرة قبل الكبيرة.
اتمنى له التوفيق انشالله