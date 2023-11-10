الوالي الجديد للدار البيضاء “شعل العافية” في المسؤولين وسط استنفار كبير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ تعيينه واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات، شرع محمد امهيدية في القيام بعدد من الجولات التفقدية بمختلف مقاطعات و أقاليم الجهة، و خاصة بالمناطق السوداء للوقوف عن كثب على كل صغيرة و كبيرة.

كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.

الوالي امهيدية المعروف بصرامته و التزامه و حرصه على تتبع كل الملفات في المناطق التي أشرف عليها، “شعل العافية” في المسؤولين كما عقب أحد المقربين، حيث طالب الجميع بالعمل ليلا نهارا لجعل الدار البيضاء في مكانة تليق بها.

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