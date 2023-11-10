الوالي الجديد للدار البيضاء “شعل العافية” في المسؤولين وسط استنفار كبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات، شرع محمد امهيدية في القيام بعدد من الجولات التفقدية بمختلف مقاطعات و أقاليم الجهة، و خاصة بالمناطق السوداء للوقوف عن كثب على كل صغيرة و كبيرة.
كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.
الوالي امهيدية المعروف بصرامته و التزامه و حرصه على تتبع كل الملفات في المناطق التي أشرف عليها، “شعل العافية” في المسؤولين كما عقب أحد المقربين، حيث طالب الجميع بالعمل ليلا نهارا لجعل الدار البيضاء في مكانة تليق بها.
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يجبب أن يزور مدينة بن سليمان سيد عامل ووالي جيهة، الشاوية ورديغ
بسم الله الرحمن الرحيم.
باسمي و باسم جيراني سكان إقامة اولاد زيان عين البرجة.ان نرحب بك في مدينتنا الدارالبيضاء الكبرى و نهناك على الثقة الموضوع في سيادتكم من صاحب الجلالة و المهابة نصره الله و ايده.ان هاته المدينة تحتاج إلى شخصية وطنية مثل سيادتكم.اتمنى لكم التوفيق في مهامكم…
واغتنم هاته الفرصة لابلغكم ان بدينا الشبه المغلق بجانبه إقامة تحايل صاحبها على السلطة من عمالة و جماعة لفتح باب خاص بLydec
لإدخال الضوء و هدا من حق الساكنة…حتى تفاجئني بنجاح تحاولي على ( المقدم ،و القائدة،و السيد العامل ،و الأمن بكل قوتها )بفتح باب في الرابعة صباحا ،باب من ثلاثة أمتار طولا و عرضا.ليس للضوء بل لدخول الشاحنات و السيارات ليل نهار …
توجهت لجنة تمثلنا إلى السي العامل الدي قال لهم ليس في عمالة عين السبع الحي المحمدي حي مغلق مع ان يوجد أربعة أحياء مغلقة و هي الموحدين ،السلام ،الأبرار، و الأمان….
اتمنى من معالي السيد الوالي الرجوع لهاد الملف و اخده بقبضة من حديد….
أطال الله عمركم و سدد خطاكم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أمد الله في عمره و نصره و رزقه الله الصحة والعافية….
و اخيرا ندعوا لكم بالتوفيق و ان تكونوا في مستوى الثقة التي وضعاها فيكم صاحب الجلالة .والسلام و الصلاة علي خير الأنبياء محمد صل الله عليه.
الله يجازيه ويكثر من أمثاله.
اتمنى من السيد الوالي المعروف بجديته وصرامته. ان يزيل كريان وسوق الشطيبة العشوائي للمتلاشيات والعود الخردة الدين يحتلون بقع أرضية لأصحابها من حي المسيرة 3.بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
نطلب من السيد الوالي تفقد الفوضى التي يحدثها الباعة المتحولون امام المساجد من ضجيج واغلاق الطرق ونسأل الله انيعينكم على مهامكم والله ولي التوفيق
نتمنى من السيد الوالي الجديد ان يعطي اوامره لتحرير سكان عين الشق حي مولاي عبدالله وبالاخص حي الشباب الذي اصبح رهينة في ايدي باءعين بعشواءية للخضر والاسماك تاركين المنطقة تعاني من الازبال والرواءح الكريهة والضجيج واغلاق الآزفة وتهديد السكان .
شي زيارة للسالمية حيث تتواجد العربات المجرورة بالحيوانات والكلاب الضالة تصول وتجول دون حسيب ولا رقيب
نتمنى من السيد الوالي المحترم ان يزور جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية والقريبة من سيدي البرنوصي حيث تنتشر فيها كثرة الازبال والنفايات وانعدام الامن وهنا نقط سوداء وكثرة العشوائية وتعد هده الجماعة من اكبر الجماعات في الإقليم من حيث الكثافة السكانية الا أنها تنعدم فيها المرافق العمومية وخصوصا الابناك والمستشفى
الرجل المناسب في المكان المناسب. تحياتي
* باسمي وباسم جيراني سكان إقامة اولاد زيان عين البرجة نرحب ونهاء السيد الوالي الجديد على الثقة الموضوع في سيادتكم على مدينتنا الدارالبيضاء الكبرى…
وبالمناسبة أحيل على سيادتكم هاد الملف العالق.بجوار حينا مقاول تحايل على السلطة بكل مكوناتها من ( المقدم ،القائدة ،السيد الباشا ، السيد العامل و الأمن بكل مكوناته) لفتح باب خاص بLydec لإدخال الضوء للحي و هاد من هقهم بدون منازع لاكن فوجانا بالقوة المذكور أعلاه في الرابعة صباحا لفتح باب من ثلاثة أمتار طولا و عرضا.لدخول الشاحنات و السيارات ليل نهار …مع ان حيه بابه من شارع حسن العلوي….
اتمنى من سيادتكم اخد هاد الملف من جديد أطال الله عمركم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة مولان محمد السدس إطار الله عمره.
Merci HIBAPRESS de transmettre.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باسمي و بإسم جيراني إقامة اولاد زيان عين البرجة نرحبكم في مدينتنا الدارالبيضاء الكبرى
و نهناكم على الثقة التي وضع فيكم صاحب الجلالة نصره الله…بالتوفيق ان شاء الله…
واغتنم هاته الفرصة لاحول على سيادتكم ملف عالق لاحد المقاولين تحايل على السلطة من عمالة و جماعة و مقاطعة لفتح باب خاص بLydec لإدخال الضوء لحيه و هاد من حق السكان بدون منازع…حتى تفاجانا في ليلة من الليالي على الساعة الرابعة صباحا بالباشا و اعوانه و الأمن الخاص بالمضاهرات لفتح باب من ثلاثة أمتار لدخول الشاحنات و السيارات ليل نهار…لما اشتكينا إلى السيد العامل قال لا يوجد حي مغلق في نفود الحي المحمدي عين السبع مع انه توجد أربعة أحياء مغلقة و هي الموحدين ، السلام ، الأبرار، الأمان قرب حي حكام …
اتمنى من سيادتكم إغلاق هاد الباب في أقرب وقت و لكم الشكر الجزيل…تحياتي لكم ولاعاونكم …تحت الرعاية السامية لملك البلاد مولانا محمد السادس أطال الله عمره…
مرحبا بالوافد الجديد والله يكون في عونه.
المرجو محاربة المجرمين وقطاع الطرق ومروجي المخدرات وخاصة في الأحياء المهمشه.
إنجازاته هي التي ستحكم علي مصداقيه
J’espère de tout mon cœur qu’un jour la ville de Meknes profitera des
compétences de son enfant prodige le Wali Mr Mhidia.cette ville elle en a vraiment besoin
نرجو من السيد الوالي المحترم ان يتفقد دوار بوسكورة.هذا الدوار يعاني الإهمال في جميع المرافق فلا أسواق ولامساحات خضراء ولاملاعب.اضف إلى ذلك البنية التحتية المهترية.الحفر والازبال في جميع الازقة.
نرحب بالسيد الوالي ونتمنى له التوفيق والنجاح في عمله
اول مشكل الذي يجب معالجته هي الروائح الضارة ليلا من المطرح العمومي
اتمنى ان ينظر إلى طريق الرحمة الزحمة والاكتضاد الدي لا يطاق فهل من حل؟
السلام عليكم
المرجو من سيادتكم تفقد الحالة الكارثية بمنطقة عين الشق وبضبط حي ياسمينة الزنقة 53 حي الشباب
نطلب من السيد الوالي ان يضع حدا للأسواق العشوائية بمنطقة قرية الجماعة التي احتلت اغلب الازقة مع ما يرافق دلك من ضجيج وصراخ الباعة منذ الساعات الأولى من النهار إلى ساعات متأخرة حيث يعمد بعض الباعة لنصب خيام وتزويدها بالانارة واقفال الازقة أمام أنظار السلطات رغم الشكايات المتكررة
نطلب من السيد الوالي تفقد المنازل الهشة الالية لسقوط منطقة المعاريف الروداني الممتد نتمى له كل يصلح المدينة
القطر الحضري للنواصر الذي يعد واجهة مهمة للبلاد نظرا للمشاريع المهمة ذات البعد الدولي المنفتحة على المستقبل التي استقرت فيه وللوحدات المرتقبة في التقنيات الحديثة، المعاهد الكبيرة الجاهزة التي ينتظر أن يلتحق بها حوالي 5000 طالب…تعرف تماطلا وتعثرا في كل الأوراش التي كلما بدأت غالبا لا تنتهي أبدا والتي كان من المنتظر أن ترى النور منذ سنوات مضت : محطة القطار التي طالما انتظرتها المنطقة لفك العزلة عنها وتسريع تطورها، الطرق المهترئة رغم الحديث عن زيارة ملكية مرتقبة، غياب العلامات الطرقية والمرافق الأساسية كالمدارس، والمستوصفات، ومصالح الأمن، ودور الشباب،…افتقار المنطقة إلى وسائل النقل التي لا ترقى إلى ما تصبو اليه.
يجب كذلك الإشارة إلى الرداءة والغش في إنجاز بعض الأوراش التي يتم تسليمها دون حسيب أو رقيب.