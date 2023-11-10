الوالي الجديد للدار البيضاء “شعل العافية” في المسؤولين وسط استنفار كبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات، شرع محمد امهيدية في القيام بعدد من الجولات التفقدية بمختلف مقاطعات و أقاليم الجهة، و خاصة بالمناطق السوداء للوقوف عن كثب على كل صغيرة و كبيرة.
كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.
الوالي امهيدية المعروف بصرامته و التزامه و حرصه على تتبع كل الملفات في المناطق التي أشرف عليها، “شعل العافية” في المسؤولين كما عقب أحد المقربين، حيث طالب الجميع بالعمل ليلا نهارا لجعل الدار البيضاء في مكانة تليق بها.
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34 تعليقات
نتمنى من سيد العامل التدخل سريعا في ما يخص أقدم مشروع على الاطلاق وهو المحج الملكي بالمدينة القديمة والغاء نزع الملكية لأصحاب الأراضي واعطائهم الحق بالبناء أو بيعها للخواص بثمن معقول
بدأ القيل و القال والقلاقل ولم يجلس بعد الرجل على كرسيه ويتفقد حال الارض والعباد، ومشاكل الدار البيضاء (السوداء) بمزابلها وحداءقها النباتية والبشرية والعمرانية والأمنية….، ليرسي نفسه ومن يثق بهم من فريقه، على خطة نتمناها خيرا انشاء الله ، في هدا الوقت زوبعة المعارضة والنبش في ماض ليس لنا عليه دليل الا رقم قد ينسج كل واحد منا مثله ارقاما اخرى، ويترك خيالنا يدخلنا في باب سوء الظن، وهو سلوك احترف المغاربة والعرب عامة فيه، وما تفرقهم وضعفهم الا بسوء ظنهم هذا، واحبد ان نترك الرجل يمتحن، لان عند الإمتحان يعز المرىء او يهان،
الإنسان المناسب في المكان المناسب رجل دو كفاءة عالية اعرفه جيدا عنما كان في وزارة التجهيز
نرجو من متابعة المشاريع المتوقفة في نواحي المحمدية وخاصة بني يخلف
أطلب من السيد الوالي المحترم ان يزور منطقة عين الشق قرب حمام النصر حيث ان الزنقتين 141 و 144 مسدودتين بسويقة مفتعلة من طرف السلطات المحلية و ما ينتج عنها مز ثلوث بيئي و اوساخ و امراص و ضجيج و اقفلوا علينا بيوتنا حتى اننا لا نستطيع استعمال كرجات سياراتنا و لا احد استمع لشكاياتنا علما اننا كاتبنا كل الجهات المختصة ذون اي نتيحة تذكر.
نلتمس منكم رفع التظلم عنا بإعطاء اوامركم للمعنيين بحذف السويقة من امام بيوتنا و منازلنا
جعلكم الله عونا لنا و وفبكم الله
اذا فماذا نقول عن الجماعة القرية لسيدي مومن….. هذه المنطقة يلزمها عشرة من السيد امهيدية وما يزيد
كل ما اعرفه عن امهيدية أنه جدي أكثر من اللازم و يقف على كل صغيرة وكبيرة بنفسه، أنا اشتغلت في طنجة 7 سنوات و شاهدت ذلك بنفسي
ازالة و حذف السويقة المفتعلة بعين الشق الزنقتين 141 و 144
أطلب من السيد الوالي أن يعطي تعليماته لسيدة عمدة الدارالبيضاء بصباغة واجهة العمارات وسط المدينة مثلا شارع محمد الخامس شارع الحسن الثاني زنقة الأمير مولاي عبدالله والقائمة طويلة الدارالبيضاء وأن تسهر على إنارة الشوارع ليلا
راه أصبحت الدارالبيضاء مظلمة بالليل ومتسخة بالنهار
وشكرا لكم
انا بدوري اطلب من الوالي سي امهدية ان يعطي تعليماته الاصلاك 2قوادس للماء الحار بالطريق التي تربط سيدي مسعود بدار الشاوي بعين الشقن فيضان اصبح كالنهر على طول 2 كيلومتر يمر أمام محطة شال للبنزين وانتم إقامة الطوزر ولمدة فاقت4 اشهر.
انا مواطنة قاطنة بمحج الدكتور السجلماسي (المنار سابقا) من ارقى شوارع عمالة انفا ، اطلب من سيدي الوالي ان يجيبني على هذا السوال. لماذا توقفت الاشغال فى نصف الشارع وهذا مند سنوات طوال؟ علما بانه تم تزين نصفه ب rond_point قبالة ملعب ايديال. والنصف الاخر في حالة يرثى لها. وشكرا سيدي الوالي
انشاء الله اكون خير هدا ما نتمناه
اولا تهانينا لسيدي الوالي مع متمنياتنا بالجناح في مهمته الصعبة جدا.
أدعو السيد الوالي ان يفتح نافذة مكتبه بعد التاسعة ليلا وسيرى مادا يقع امامه في حديقة الولاية الفاصلة بينه وبين بنك المغرب وكم هو عدد الشدود النشطين والخطيرين جدا بسبب الانارة الضعيفة او المنعدمة في كل المنطقة بما فيها شارع مولاي عبد الله والدي اضحى مرقعا للفساد والباءعين المتجولين ليلا بدون مشترين و شارع إدريس لحريزي و درب عمر القلب الاقتصادي النابض للمغرب واتحدى اي مسؤول في الدار البيضاء ان يتجول وحده في هذا المكان (اي درب عمر) لشدة الظلام وكترة اللصوص
التفاتة صغيره من سيادتكم ستغير حياتنا اليوميه وشكرآ مسبقا
اللهم اجعله خير خلف لمن سلف