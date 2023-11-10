الوالي الجديد للدار البيضاء “شعل العافية” في المسؤولين وسط استنفار كبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات، شرع محمد امهيدية في القيام بعدد من الجولات التفقدية بمختلف مقاطعات و أقاليم الجهة، و خاصة بالمناطق السوداء للوقوف عن كثب على كل صغيرة و كبيرة.
كما كان للوالي امهيدية لقاءات مطولة مع مختلف مسؤولي الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، من سلطات محلية و إدارة ترابية و منتخبين، و حثهم جميعا على العمل بشكل جدي لخدمة المواطنين و السير قدما بالمدينة.
الوالي امهيدية المعروف بصرامته و التزامه و حرصه على تتبع كل الملفات في المناطق التي أشرف عليها، “شعل العافية” في المسؤولين كما عقب أحد المقربين، حيث طالب الجميع بالعمل ليلا نهارا لجعل الدار البيضاء في مكانة تليق بها.
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34 تعليقات
جريدتكم مقابلة الوالى تمدح فيه اسالوه السيد الوالى سنة 2013 على ملف 2944 ملف العقاري مع مافيا العقار 40هكتار ملف كبير بمدينة وجدة في المجال الحضارى وانتم بنفسكم سترون احترافية الوالى وعلاقته مع التجار وووووو اتركونى احترم جريدتكم اذا. بقي فيها ما يحترم
اطلب من الوالي القدير اسي مهيدية ان يتجول في الطرقات التي تحيط ب CasaNearshore من الجهة الجنوبية
ثم الطريق التي الكبرى التي تخرج من مدار سيدي معروف …طريق يمر عليها الاف السيارات ، كلها محفرة… اكبر شوهة
الشكر الجزيل للوالي السيد امهيدية 👍👍
ههههه زعما راه بدا
تعليقات سلبية خليو السيد يدير خدمتوا والإنسان راه كايتبدل من 2013 ل2024 راه 10 سنوات ماتوا ناس وحياو ناس الإنسان ممكن كايتبدل
انا شخصيا لا أرى شخصية سياسية تشتغل بكل إخلاص للوطن والمواطن. عندما يمسكون القرار يصبح عندهم متجر لجمع المال والفساد .والله العظيم لا اثيق في احد لان الأعوام السابقة حكمت عليهم بالفساد والاستغلال والحكرة .مع إحترامي لبعض الشرفاء أصحاب الضمير الحي والوطنية الخالصة المغاربة الأصليين.
نرجوا من الوالي القيام بتفقد طريق ولاد حمد الرحمة كارثة عظمى
إلى رقم 1 ALI paris اذا كانت لديك حجج ووثائق تورط الوالي مهيدية فما عليك سوى التوجه للقضاء اما اذا كنت سمعت في المقهى فحذاري فستورط نفسك وتجدها في مشكل لامخرج منه ولاتورط هبريس معك لكي تتهم مسؤولا بدون حجج وهذا موجود عند بعض المغاربة يتكلمون عن السرقة والنهب ولكن بدون حجج انا لا أقول انه ليست هناك سرقة ونهب من بعض المسؤولين لكن على الإنسان أن يدلي بحجج تقدم للقاضي .
السيد الوالي منطقة عين الشق عبارة عن حفر. القناة الاولى سلطت الضوء على معانات الساكنة و خصوصا مع بداية تهاطل المطر. حبذا لو قمتم بزيارة لعين الشق وعاينتم معاناتنا مع حالة الطرق.
نتمنى من السيد الوالي أن يقوم بزيارة لمدينة سطات لأنها أصبحت لا تمت للمجال الحضري بصلة وهي فرصة لإخراج المسؤولين عن المدينة من مكاتبهم للعمل وإخراج المدينة من العشواءية.
نطلب من السيد الوالي القيام بزيارة لحي القدس بالبرنوصي لتفقد سوق الحي العصري ذو المحلات المغلقة وإلى جانبه سوق عشوائي كبير…
طبعا نحن ضد قطع الأرزاق ولكن من المستفيد ومن المتضرر من وضعية السيبة التي يعيشها الحي!!!!
بالتوفيق اولا للوالي. و اتمنى منه التفاتة لمدينة بوسكورة خصوصا طرقها و دروبها المححفرة وكترة الكلاب الضالة التي تنشر الخوف خصوصا للصغار
كيبداو ساعلين ديك شهرين الأولى .وكيطفاو 5 سنين .
تحيةصاقة للسيد الواليالمحترم
المطلوب من السيد الوالي الجديد مشكوراان لاتقتصر جولاته التففدية داخل الدار البيضاء بل النظر في ضواحبها التي تعاني من الخصاص على كافة المستويات وعلىسيل الدكر لا الحصر منطقة تتواجدتحت النفود الترابي لاقلبم برشيد تسمى جماعة السوالم الطريفيةو ما ادراك ما هي وخاصة تجزئة تسمى النزهة فلا بنيات تحتية من طرقات ولا تجهيزات ومرافق اجتماعية وصحية ولا مدارس انها تعيش التهميش بجميع تجلياته ناهيك عن الانارة وغيرها
اتمنى التفاتة الى مدينة الرحمة مشاكلها لا حسرة لها فوق الطاقة باعة متجولين وسط اكبر شارع رغم انا المنازل “موايان ستانطيك” حفر مزبلة
وسط الشوارع سوق يوميا الى غاية 12 عشر ليلا ….؟
نعم نفتخر بالسيد الوالي ،ونعرف عنه جديته بالعمل ،والوقوف على الأعمال والدارالبيضاء مدينة كبرى عالمية يلزمه الوقت للعمل الجاد بها والعمل ليل نهار هو الحل الامثل لانهاء الاشغال بالمناطق الحساسة وسط المدينة وإخراج كل أسواق الجملة والشاحنات الكبرى العملاقة من وسط المدينة كما بضواحي درب عمر ،وشارع محمد السادس نصره الله ،هناك تكدس للشاحنات السلعية العابرة للمدن من الدارالبيضاء كما وراء شارع للا ياقوت ،ونواحي منطقة القريعة فوضى الطاكسيات والشاحنات ،يجب اخراج محلات الجملة من وسط المدينة منذ الاستقلال وهي هكذا وفوضى الطاكسيات البيضاء بكل مكان اصبحت تراهم مجتمعين يخنقون المرور نتمنى ااخير لبادنا وشكرا.
الرد على رقم 12 من باريس. سيدي المحترم ادا كانت لديك حجج ودلائل عما انت تقوله في تعليقك فما عليك الا ان تذهب الى القضاء ، فجلالة الملك يربط المسؤولية بالمحاسبة . فما عليك الا ان تاخد ملفك الى القضاء وسوف ينصفك . اما ادا كنت تتكلم من فراغ او من ما يقال في المقاهي فحذاري . ليس منكم من رأى كما من سمع . ولك تحياتي
اطلب من السيد الوالي أن يحقق مع جماعة المعاريف لماذا زنقة الفرات اصبح فيها كارفور و مرجان و ميداس و مرتع للطاكسيات مع العلم أنها اجمل زنقة و لكن قتلوها و حرموا ساكنيها من الراحة الشاحنات و الكلاكسونات و هذا يطرح سؤالا وجيها لماذا هذا التهور لهذه الجماعة و لماذا تمنح هذه الرخص هناك شيء ما يحزذث من الفساد و الساكنة تدفع الثمن
العمل ليس بالكلام بل بما سيظهر على أرض الواقع.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين.