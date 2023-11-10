أردوغان: “ليس لحما.س مصلحة في احتجاز المدنيين كرهائن”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حركة “حماس” الفلسطينية ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن، لافتا إلى ضرورة تنفيذ عملية متبادلة لإطلاق سراح المحتجزين من الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وأضاف أردوغان: “فيما يتعلق بمسألة الرهائن، ليس لحماس مصلحة في احتجاز المدنيين كرهائن. بل على العكس من ذلك، يجب إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل”.

وتابع: “إذا تدخلنا بصفتنا تركيا، يجب على إسرائيل أن تطلق سراح الفلسطينيين فورًا، ومن ناحية أخرى، يجب الإفراج الفوري عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس”.

وأردف: “لكن هناك شيئين. هناك جنود. هناك مدنيون. وفي حماس يقولون: سنطلق سراح المدنيين”.

وواصل، قائلا: “بالطبع هناك عسكريون، ومن ضمنهم رتب عالية. لكن على الجانب الآخر انعدام ضمير إسرائيل في احتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 و15 عامًا كرهائن واضح أيضًا”.

وأكد الرئيس التركي أنه “إذا تم اتخاذ خطوات إيجابية، فسنخاطر ونحاول المساهمة في هذه القضية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0