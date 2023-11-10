نتنياهو: “هدفنا تدمير حما.س”
هبة بريس - وكالات
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال أو حكم قطاع غزة، مؤكدا عزمه على القضاء على “حماس”.
وقال نتنياهو في تصريح لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “أعتقد أنه من الواضح كيف يجب أن يكون مستقبل غزة. لن تكون هناك حماس، وعلينا أن ندمر “حماس”، ليس قط من أجلنا بل من أجل الجميع، من أجل الحضارة ومن أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وأضاف أن غزة يجب “نزع سلاحها وتخليصها من المتطرفين وإعادة إعمارها”.
وتابع: “كل ذلك قابل للتحقيق. ونحن لا نسعى لغزو غزة أو احتلاها أو حكمها”.
وأكد: “في المستقبل المنظور علينا أن نضمن عدم حدوث ذلك مجددا”، في إشارة إلى هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
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5 تعليقات
لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لطفك وسترك بعبادك المستضعفين وانت على كل شيء قدير..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لطفك وسترك بعبادك المستضعفين وانت على كل شيء قدير..
اللهم أنصرهم اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا ولا نملك إلا الدعاء لهم ..
اللهُمَّ سخر لفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وأفتح لهم أبواب توفيقك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد صبرهم وأجرهم في مصيبتهم..
اللهم انصرهم ويثبت أقدامهم وأمدهم بجند من عندك. «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الملائكة مردفين»..