محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ” المعاقة”

2023-11-10 / 09:24
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هبة بريس :وجدة

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، في 26 من شتنبر 2023، حكما مبدئيا يتعلق بتطبيق “اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة” ، معتبرة أن وصف فتاة بأنها “معاقة” في سياق معين يعتبر “سبا وتمييزا، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص والحواجز والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعهم”.

وتعود فصول القضية، إلى 16 يونيو 2023، حين تقدمت فتاة بشكاية إلى خلية العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة جارها. وقالت الفتاة في شكايتها إن “جارها المشتكى به ودون سبب يذكر يتلفظ في حقها بعبارات مهينة من قبيل المعاقة، ويبصق في وجهها كلما صادفها أمام باب منزلها خاصة أنها مصابة بإعاقة على مستوى يدها اليمني”، مضيفة أن تصرفات جارها المشينة أثرت على نفسيتها وحرمتها من حريتها، حيث أصبحت تتجنب الخروج من البيت.

وأكدت شاهدة في الملف أن “المشتكى به سيء السمعة وحادّ الطباع وأنها سمعته مرتين يقول للمشتكية “يا عوجاء .. يا معاقة”، متهكما عليها لكونها تعاني إعاقة بيدها اليمنى”.

وعند الاستماع للمتهم تمهيديا في محضر قانوني صرح أنه “بسبب اقتنائه بقعة أرضية كان يعتزم والد المشتكية شراءها حقد عليه الأخير رفقة عائلته وشرع في تحريض الجيران على رفع شكاية ضده لدى السلطات المحلية بسبب بنائه البقعة”، وأضاف أنه رفع ضد عائلة المشتكية شكاية رائجة لدى المحكمة، ولإرغامه على التنازل رفعت المشتكية هذه الدعوى الكيدية مع العلم أن لا علاقة له مع المشتكية ولم يسبق أن وجه إليها أي سباب، بل صرح لها بعبارة “أنت معاقة خليك في التقار”، بمعنى “أنت معاقة دعك بعيدا عن هذا النزاع” دون أن تكون له نية إهانتها، نافيا ما نسب إليه.

بعد ذلك قررت النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة، متابعته من أجل جنحة “السب العلني في حق امرأة” وفقا لما ينص عليه الفصل 443 من مجموعة القانون الجنائي. وبعد جلسات المحاكمة، قررت هيئة الحكم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة “سبّ امرأة بسبب جنسها”، وأدانته بأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

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‫6 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.على كل شخص احترام نفسه واحترام ذو الاحتياجات الخاصة..

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  5. جاء في الذكر الحكيم: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » ..

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