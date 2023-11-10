طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-11-10 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نوعا ما ومصحوبا بصقيع بكل من المرتفعات والهضاب العليا والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة واللوكوس والريف مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بالسواحل وأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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