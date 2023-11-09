الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات

2023-11-09 / 22:46
0

قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، اليوم الخميس، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس 2024، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا على خلفية قضية فساد.

وأعلن رئيس الدولة خلال خطاب متلفز “لقد اخترت حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس”.

وشكر الرئيس السيد كوستا “على استعداده” لمواصلة قيادة الحكومة حتى يتولى خليفته منصبه. وقال الرئيس: “آمل أن يسمح لنا الوقت، بسرعة أكبر، لتحديد ما حدث”، مطالبا باحترام قرينة البراءة.

واختار السيد ريبيلو دي سوزا الدعوة لإجراء انتخابات، كما طالبت أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية الرئيسية التي استقبلها يوم الأربعاء، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن الاستقالة المفاجئة للسيد كوستا.

ولم يقبل اقتراح الاشتراكيين الذين كانوا يفضلون خيار الاستمرارية، مع تعيين رئيس وزراء جديد يحكم بدعم من الأغلبية التي يتمتعون بها في البرلمان.

وأوضح الرئيس أن هذا الخيار لن يكون مثاليا لأن رئيس الوزراء “لن يحصل على الشرعية من خلال التصويت الشعبي”.

وأثارت استقالة رئيس الوزراء صدمة لدى الطبقة السياسية بجميع أطيافها وأيضا لدى الرأي العام البرتغالي.

وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات “اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.

وقال المدعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال التحقيق “ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته”، مضيفا أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا “لحلحة إجراءات” في إطار هذه القضية وأن كوستا سيكون “موضع تحقيق مستقل”.

وفي كلمته أمام الصحافيين قال كوستا إنه “فوجئ” بفتح هذا التحقيق. ونفى ارتكاب أي مخالفات غير قانونية، لكنه اعتبر أنه من المستحيل البقاء على رأس الحكومة أثناء خضوعه لتحقيق قضائي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

2023-11-09 / 20:52
Photo of القسام: مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة آخر في قصف غزة

القسام: مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة آخر في قصف…

2023-11-09 / 20:31
Photo of وزراء الخارجية العرب يرفضون “احتلال غزة”

وزراء الخارجية العرب يرفضون “احتلال غزة”

2023-11-09 / 19:39
Photo of إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيا خلال الحرب مع حماس

إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيا خلال الحرب مع…

2023-11-09 / 18:10
Photo of ماكرون: الوضع في غزة خطير

ماكرون: الوضع في غزة خطير

2023-11-09 / 11:34
Photo of “كتائب القسام” تعلن تدمير 6 آليات إسرائيلية والإجهاز على قوة راجلة

“كتائب القسام” تعلن تدمير 6 آليات إسرائيلية والإجهاز على…

2023-11-09 / 10:46
Photo of حما.س: مياه الشرب مفقودة بنسبة 90% في غزة

حما.س: مياه الشرب مفقودة بنسبة 90% في غزة

2023-11-09 / 09:30
Photo of قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية

2023-11-08 / 22:18
Photo of كندا تدعو لـ”هدنة إنسانية كبيرة” في غزة : نشعر بالقلق

كندا تدعو لـ”هدنة إنسانية كبيرة” في غزة : نشعر…

2023-11-08 / 21:27
Photo of الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية…

2023-11-08 / 21:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق