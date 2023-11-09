مراجعة مدونة الاسرة .. “جمعيات نسائية” تقدم مقترحاتها

2023-11-09 / 22:02
1
هبة بريس _ الرباط

قدمت جمعية حماية الأسرة المغربية، والجمعية المغربية لمساندة الأسرة وجمعية ملتقى الأسرة المغربية، في جلستين منفصلتين مساء اليوم الخميس بالرباط، مقترحاتها وتصوراتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقالت لطيفة بناني اسميرس رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية إن مقترحات الجمعية تهدف إلى صون وتوطيد دعائم الأسرة المغربية والنهوض بأوضاعها سواء تعلق الأمر بإنصاف المرأة أو ارتبط بحماية حقوق الأطفال ومنع تزويج القاصرات.

وأضافت في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، أن الجمعية ركزت على المداخل الأساسية التي تراها مناسبة من أجل ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

من جهتها، قالت زهور الحر رئيسة جمعية مساندة الأسرة، في تصريح مماثل إن الجمعية ركزت في التصورات التي قدمتها للجنة، على عدد من المواد التي تعنى بقضايا الأسرة، والتي باتت مقتضياتها غير ملائمة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وفي هذا الصدد، أبرزت الحر ما تضمنته الرسالة الملكية السامية، من دعوة إلى ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريعات الوطنية.

أما خديجة اليملاحي رئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية، فأكدت أن مقترحات الجمعية تناولت الجوانب السلبية المحيطة بظاهرة تزويج القاصرات.

وأوضحت في تصريح مماثل، أن الأمر يتعلق بالخصوص بسبل سد الطريق على كل أشكال تزويج هذه الفئة من المجتمع بشكل غير قانوني.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى التلاميذ

مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى…

2023-11-10 / 10:32
Photo of قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

2023-11-10 / 09:49
Photo of محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ” المعاقة”

محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات…

2023-11-10 / 09:24
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-11-10 / 09:07
Photo of بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

2023-11-09 / 23:50
Photo of النهوض بقطاع الصناعة التقليدية يمر عبر اعتماد نظام للتصنيف

النهوض بقطاع الصناعة التقليدية يمر عبر اعتماد نظام للتصنيف

2023-11-09 / 23:16
Photo of العيون..توقيف شبكة إجرامية تنشط في الإيجار بالبشر

العيون..توقيف شبكة إجرامية تنشط في الإيجار بالبشر

2023-11-09 / 21:14
Photo of طنجة..اعتقال أفراد شبكة اجرامية للنصب على الراغبين في الهجرة

طنجة..اعتقال أفراد شبكة اجرامية للنصب على الراغبين في الهجرة

2023-11-09 / 20:13
Photo of حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة بالحوز

حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة…

2023-11-09 / 19:25
Photo of “الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

“الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

2023-11-09 / 19:20

تعليق واحد

  1. ما قيمة هذه الجمعيات ومن تمثل حتى تتم استشارها في موضوع مصيري يهم كل المغاربة؟ هي جمعيات لا تمثل إلا أعضاء ها وعضواتها فقط.
    اسألوا أئمة المساجد ( حوالي 52 ألف إمام) فهم يمثلون المغاربة ودعمكم من هذه الجمعيات التي لا يعرف أصلها من فصلها.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق