لاعب مغربي وآخر جزائري يرفضان الوقوف دقيقة صمت أمام فريق إسرائيلي

رفض اللاعب ذو الأصول المغربية إلياس أخوماش والدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعبا فياريال الإسباني الوقوف دقيقة صمت قبل بداية مباراة فريقهما ضد ماكابي حيفاء الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك بعدما راسل الفريق الإسرائيلي مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل الوقوف دقيقة صمت قبل بداية المباراة حدادا على القتلى الإسرائيليين في هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ورفض اللاعبان اخوماش وماندي الوقوف دقيقة صمت، حيث ظل الثنائي المذكور بعيدا عن بقية اللاعبين أثناء وقوفهم دقيقة صمت قبل بداية المباراة التي أقيمت بمدينة لارنكا القبرصية.

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