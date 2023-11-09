القسام: مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة آخر في قصف غزة

2023-11-09 / 20:31
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل مجندة إسرائيلية من الأسرى المحتجزين لديها وإصابة آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، الخميس.

وقالت الكتائب في بيان نشرته عبر تلغرام: “تعلن القسام عن مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني 19 عاما، من (مستوطنة) موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم”.

وأشارت الكتائب إلى أنها ستصدر “مادة توثق صحة هذا الإعلان، لاحقا” دون مزيد من التفاصيل.

وبإعلان مقتل المجندة أسياني، ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، إثر القصف المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 61.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليق على الأمر حتى الساعة 18:20 تغ.

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