طنجة..اعتقال أفراد شبكة اجرامية للنصب على الراغبين في الهجرة

هبة بريس / طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و31 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد استغلوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريض ثلاثة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجير واحدة منهم بطريقة غير شرعية صوب السواحل الأوروبية، حيث استدرجوهم إلى منطقة خلاء على متن سيارتين تحمل لوحات ترقيم مزورة، وعرضوهم للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الخمسة والعثور بحوزتهم على جزء من المبلغ المتحصل من عملية السرقة، فيما أظهرت عملية تنقيطهم بقواعد المعطيات أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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