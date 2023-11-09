TOPSHOT - A boat carrying 157 migrants is stranded in the Strait of Gibraltar before being rescued by the Spanish Guardia Civil and the Salvamento Maritimo sea search and rescue agency on September 8, 2018. - While the overall number of migrants reaching Europe by sea is down from a peak in 2015, Spain has seen a steady increase in arrivals this year and has overtaken Italy as the preferred destination for people desperate to reach the continent. Over 33,000 migrants have arrived in Spain by sea and land so far this year, and 329 have died in the attempt, according to the International Organization for Migration. (Photo by Marcos Moreno / AFP)

طنجة..اعتقال أفراد شبكة اجرامية للنصب على الراغبين في الهجرة

2023-11-09 / 20:13
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هبة بريس / طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و31 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد استغلوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريض ثلاثة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجير واحدة منهم بطريقة غير شرعية صوب السواحل الأوروبية، حيث استدرجوهم إلى منطقة خلاء على متن سيارتين تحمل لوحات ترقيم مزورة، وعرضوهم للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الخمسة والعثور بحوزتهم على جزء من المبلغ المتحصل من عملية السرقة، فيما أظهرت عملية تنقيطهم بقواعد المعطيات أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والسرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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