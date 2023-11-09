برلمانية تطالب الحكومة بإحصاء وإغلاق الآبار العشوائية

2023-11-09 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

طالبت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الحصيلة المحينة لأعداد الآبار العشوائية ببلادنا، وعن استراتيجية الوزارة المكلفة لاغلاق الآبار التي تهدد سلامة المواطنين وتقنين إحداثها.

جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته باتا لوزير التجهيز والماء، قالت فيه، إن الوزارة أحصت حوالي 23 ألفا و667 بئرا وجب إغلاقها، كما أن عمليات الرصد التي أجرتها، بتنسيق مع وزارة الداخلية كشفت عن ظهور ما يزيد عن 1000 بئر وثقب مائية جديدة لا يتوفر أصحابها على تراخيص.

وأشارت إلى أن إقليم اشتوكة آيت باها شهد حادثة مشابهة لمأساة الطفل ريان، تتعلق بسقوط طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة في بئر، حيث تم انتشاله بعد محاولات عديدة من طرف عناصر الوقاية المدنية، ليفارق الحياة بالمركز الاستشفائي الجهوي أكادير

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‫6 تعليقات

  1. هي مع رأسها جلسة في الفيلا ديالا ابغا العربية والمواشي ديارهم والشجر يموت بالعطش للاسف من يشعرون في هذا الوطن بعيدين كل البعد عن الواقع اذا كان البرلمان والحكومة جاهلين للقضايا الوطن والأجيال القادمة في خبر كان أمثال هذه البرلمانية ستستمع لهم الدولة لصياغة المدونة

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  6. الأبار باختصار سواء كانت تستخدم او لا على مالكيها ان يقوموا بتأمين جوانبها حتى لا تشكل خطرا عليكم ..

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