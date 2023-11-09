ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من أبى

هبة بريس

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ما يفعله جيش الاحتلال من مجازر على أرض فلسطين تجاوز كل حد، مذكرا بأن مِن هؤلاء مَن اعتبرنا حيوانات.

وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب، خُصصت لمشروع قانون مالية 2024، الخميس 08 يونيو 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن ما يجري من جرائم، تدعو لاتخاذ موقف يقضي بإنهاء هذه القصة غير الجميلة للتطبيع مع هذا الكيان الإجرامي.

وشدد الأمين العام لحزب “المصباح”، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة إلا من أبى، مشيرا إلى أن المغاربة في عمومهم، كانوا في وقت من الأوقات يعتبرون القضية الفلسطينية خبزهم اليومي، مذكرا بأن مقابر الجنود المغاربة على أرض سيناء ما تزال قائمة وشاهدة.

وأمام ما يقع بفلسطين وما تشهده الساحة السياسية بالوطن عموما، تساءل ابن كيران عن مآل الأحزاب السياسية وزعماء هذه الأحزاب، خاصة في ظل بروز بعض الأشخاص الذين يتصدرون المشهد ويحاولون التأثير في الرأي العام، واصفا إياهم بـ “مخلوقات سياسية” لا نعرف كيف تنبت، ولا نعرف لهم أي مسار أو موقف.

وقال ابن كيران إن هناك أشياء كثيرة تتحرك في المجتمع، وخاصة التعديلات في مجال حرج وكبير وهو مدونة الأسرة، واصفا هذا الموضوع بالأمر الأساسي والجوهري._ يقول الموقع الرسمي لحزب البيجيدي _

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