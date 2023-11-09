المنتخب المغربي ينهي تحضيراته لمواجهة بنما في “مونديال الفتيان”

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد بالمنتخب البانامي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم لأقل من 17 سنة.

وركز سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي امتدت لحوالي ساعة و10 دقائق، على وضع آخر اللمسات عن المجموعة قبل لقاء يوم غد الذي سينطلق على الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي لإندونيسيا ( العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي).

وشهدت الحصة التدريبية لنهار اليوم مشاركة جميع اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم.

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