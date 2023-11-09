سفيان ديوب يتفاعل مع استدعائه للمنتخب المغربي وهذا ما قاله

سفيان ديوب يتفاعل مع استدعائه للمنتخب المغربي وهذا ما قاله

2023-11-09 / 17:25
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تفاعل سفيان ديوب، لاعب نيس الفرنسي مع استدعائه للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وكتب ديوب في حسابه على انستغرام: “هذا القرار يعكس جذوري المغربية ومدى عمق ارتباطي ببلدي، وأشعر بالفخر بتمثيل المغرب بثقافته الغنية وتاريخه وشعبه”.

وأضاف: “أنا ممتن أيضا لحصولي على هذه الفرصة، وسأقدم كل ما لدي داخل الملعب من أجل تشريف بلدي.. ديما مغرب”.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب سفيان ديوب يحمل الجنسيات المغربية والفرنسية والسينغالية، وقد سبق له اللعب مع الفئات السنية للمنتخب الفرنسي.

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