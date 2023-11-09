التوفيق: مصاريف حج هذه السنة 66 ألف درهم.. وتذكرة السفر وخدمات أخرى سبب الزيادة

هبة بريس

عقدت اللجنة الملكية للحج، اليوم الخميس 9 نونبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله عرض تقرير حول مجريات موسم الحج 1444 هـ، وإطلاع أعضاء اللجنة على الإجراءات والاستعدادات لموسم الحج 1445 هـ.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إنه من المتوقع أن تبلغ مصاريف الحج لموسم 1445 هـ بالنسبة لتنظيم الوزارة حوالي 66 ألف درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي 3200 درهم عن موسم الحج المنصرم.

وأوضح التوفيق أن هذه الزيادة في تكلفة الحج ناتجة، بالأساس، عن زيادة في سعر تذكرة السفر وبعض الرسوم والخدمات الأخرى.

وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستعلن، فور توصلها بجميع أسعار الخدمات من وزارة الحج والعمرة السعودية، غالبا في الأسبوع المقبل، عن التكلفة النهائية لموسم الحج 1445 هـ.

وفي هذا الصدد، أشار التوفيق إلى أن اللجنة الملكية للحج فوضت للوزارة الإعلان عن هذه التكلفة، وكذا عن تاريخ أداء الرسوم بالنسبة للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم برسم موسم الحج المقبل.

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