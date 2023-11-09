يهم المغاربة.. زيادة 3200 درهم في مصاريف الحج لهذه السنة

هبة بريس

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، بأن مجموع الزيادات في مصاريف الحج لسنة 1445هـ يناهز 3200 درهم، دون اعتبار فرق السعر في الخدمات الأساسية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع للجنة الملكية للحج، أن اللجنة اطلعت على الاستعدادات والإجراءات المتخذة للتحضير لموسم الحج، وعلى نتائج الزيارة التي قام بها للمغرب وزير الحج والعمرة السعودي.

وبعد مناقشة النقط الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع، أوصت اللجنة، بالنسبة لموسم حج 1445هـ، بالإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية المختصة بسعر الخدمات الرئيسية.

وتابع بأن “ما تأكد لحد الآن هو الزيادة في سعر بعض مكونات مصاريف حج هذا العام تهم تذكرة الطائرة وبعض الخدمات والرسوم بالديار المقدسة، وقد بلغ مجموع هذه الزيادات حوالي 3 آلاف و200 درهم دون اعتبار فرق السعر في الخدمات الأساسية”.

كما أوصت اللجنة، بحسب المصدر ذاته، بتحديد مدة الاستخلاص في ثمانية أيام عمل، على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان عن تكلفة الحج.

وبالنسبة لموسم حج 1446 هـ، أوصت اللجنة الملكية للحج بالاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية انتقاء المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

كما أوصت بتحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل الإلكتروني للحج بالنسبة للتنظيمين معا برسم موسم حج 1446 من يوم الاثنين 24 رجب 1445 هـ موافق 5 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 4 شعبان 1445 هـ موافق 15 فبراير 2024.

وعلاوة على ذلك، أورد البلاغ أن اللجنة أوصت بعدم تسجيل المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال العشر سنوات الأخيرة، وكذا عدم قبول تسجيل المواطنات والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

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