الركراكي يدافع عن جبران ويؤكد: “لهذا السبب أستدعيه للمنتخب”

دافع الناخب الوطني وليد الركراكي عن تواجد يحيى جبران، متوسط ميدان الوداد الرياضي في قائمة المنتخب الوطني المغربي.

وقال الركراكي في تصريح له: “جبران أعرفه جيدا، وهو ايضا يعرفني جيدا، ويعرف طريقة لعبي”.

وأضاف: “إنه لاعب مجتهد، لقد تراجع مستواه في وقت سابق، لكن الآن يقدم مردودا قويا ومكانته في المنتخب المغربي ثابتة”.

وتابع: “كما يمتلك مؤهلات تتيح له اللعب للمنتخب المغربي، وهو يشغل مركز نملك فيه سفيان أمرابط فقط، ما يجعله بديلا وحيدا له”.

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