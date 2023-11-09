فاطمة المؤمن تطلب استعجال جلسة الإستئناف وتطالب بإلغاء حبسها

2023-11-09 / 16:38
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القسم الفني: هبة بريس

تقدَّمت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بطلب استعجال جلسة الاستئناف للنظر في حكمها، والتي من المقرر أن تعقد في الـ14 من شهر يناير لعام 2024.

وكشف حساب “المجلس” عبر موقع “إكس”، أن المؤمن تطالب بالنظر في دعوى الاستئناف بأقرب وقت، والتي تطالب فيها بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة.

ويأتي طلبها بعد صدور الحكم النهائي بقضيتها الشهر الماضي، حيث قررت محكمة الجنح الكويتية، حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لعام؛ بعد اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء في حادث مروري أسفر عن مقتل شخصين.

ويأتي الحكم بعدما رفضت المحكمة طلب محامي فاطمة إخلاء سبيلها بكفالة، بتاريخ 27 شتنبر وقررت استمرار حبسها وتأجيل القضية إلى تاريخ آخر.

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