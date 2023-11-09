بركة: “مشروع تقوية تزويد جرسيف بالماء الشروب سينطلق استغلاله بداية 2024”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن عددا من مشاريع تقوية التزود بالماء الصالح للشرب سينطلق استغلالها بداية من سنة 2024.

و أوضح بركة خلال مداخلة له بمجلس النواب أن من بين أهم مشاريع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب المرتقب الشروع في استغلالها سنة 2024، نجد مشروع جرسيف.

و أضاف وزير التجهيز و الماء بأن مشروع جرسيف يهم تقوية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد تاركة و سد مادي بصبيب 26 ألف متر مكعب في اليوم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الموارد المائية الجوفية يهم تجهيز خمس أثقاب مائية و بناء و تجهيز محطة لإعادة الضخ و خزان، و سيتم ضخ صبيب هذه الأثقاب الخمس عبر قنوات الجر التي تم وضعها على طول 60 كلم في إطار المشروع المهيكل لتقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب.

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