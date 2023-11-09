الجزائر تنبرى لتصريف الأراجيف بسبب تأجيل القمة العربية-الإفريقية”

2023-11-09 / 15:45
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هبة بريس - مروان المغربي

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، أن النظام العسكري الجزائري وصنيعته “بوليساريو”، انبرى لتصريف الأراجيف وتحرير أحلامهم على الخرق البالية الناطقة باسم معتنقي الأطروحة الانفصالية، وقد روجوا كذبا أن “القوة الضارطة” وجنوب إفريقيا ضغطا على المملكة العربية السعودية من أجل حضور الكيان الوهمي لأشغال التحضير للقمة العربية الإفريقية، فما كان من حل أمام البلد المنظم غير تأجيلها إلى وقت لاحق.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن أكاذيب الجزائر ومن معها من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ينحاز إلى أضغاث أحلام تراودهم، وأن الجزائر لا تستطيع تغيير مواقف المملكة العربية السعودية قيد أنملة، وفي صد الباب عليها للالتحاق بمجموعة الـ”بريكس” ما يحيل على الحجم الحقيقي والأجوف لنظام مدع فقط.

وكان مقرر احتضان المملكة العربية السعودية، للقمة العربية الإفريقية، بتاريخ11 نونبر 2023، غير أن الأحداث الجارية في قطاع غزة الواقع تحت النيران الإسرائيلية، حال دون ذلك، وهو ما أعلنته المملكة العربية السعودية عبر بلاغ فصل في أسباب التأجيل كما يلي نظرا إلى التطورات الحالية في غزة، والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

واسترسل لزرق أن الجزائر تمني النفس بلعب دور طلائعي عربيا وإفريقيا، وهو أمر محكوم عليه بتجاربها الفاشلة، فكيف لها أن تضغط على المملكة العربية السعودية وهي لم تستطع حتى استمالة جنوب إفريقيا “حليفتها” المفترضة لتدافع عنها من أجل الالتحاق بمجموعة الـ”بريكس”، لتعود خائبة من “بريتوريا”، بعدما وقفت على حقيقة حجمها.

وأكد متحدثنا أن النظام الجزائري يتفنن في تبني مواقف “دون كيشوتية” موجهة للتسويق الداخلي، ليوهم الجزائريين أن لهم صدى وأثرا، وقد ركبت أبواقه وأبواق ميليشيات “بوليساريو” الإرهابية على تأجيل القمة العربية الإفريقية لأسباب إقليمية صرفة، لينتحلوا لأنفسهم بطولة وشرفا يفتقدونهما.

وأوضح لزرق على أن الوشائج التي تربط بين المملكتين المغربية والعربية السعودية، أمتن من أن تحاول الجزائر التفكير في التأثير عليها أو تسميمها، وبأن موقف الأخيرة واضح ولا لبس فيه تجاه وحدة المملكة الشريفة التي لطالما برهنت أنها مع السعودية قلبا وقالبا مثلما حدث في عاصفة الحزم. متانة ما يجمع بين المملكتين أصبح مسلمة يعتقد بها رموز النظام العسكري ، ولذلك فإن أي ذكر لمحاولة منهم الضغط على السعودية، أو انتظار نتيجة من وراء ذلك إن هو حدث، هو عار من الصحة، بغض النظر عن الحجم الحقيقي للجزائر الذي يتقاسم معرفته الجميع من الخليج إلى المحيط.

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‫3 تعليقات

  3. لماذا لا تهاجم هبة بريس إسرائيل وتهاجم الجزائر
    علما ان الجزائر مسلمين وإسرائيل غير ذالك ومعاملة المسلم ليس هي كمعاملة غير المسلم بالرغم مهما كان يفعل المسلم الموحد

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